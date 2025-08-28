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Κατρίνης: Απαραίτητος ο μηχανισμός ελέγχου από την ΕΕ σε τρίτες χώρες για τις παράνομες ροές μεταναστών
Πολιτική
15:31 - 28 Αυγ 2025

Κατρίνης: Απαραίτητος ο μηχανισμός ελέγχου από την ΕΕ σε τρίτες χώρες για τις παράνομες ροές μεταναστών

Reporter.gr Newsroom
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Το ζήτημα της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών έθεσε με παρέμβασή του ο βουλευτής και τομεάρχης Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης στο πλαίσιο της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης ΕΕ-ΝΑΤΟ, για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας που διεξήχθη στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο της Δανικής προεδρίας της ΕΕ.  

Επισήμανε ότι τέτοιου είδους εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες πρέπει να στηρίζονται σε σαφές αξιακό πλαίσιο, να έχουν μόνιμο, βιώσιμο και όχι ευκαιριακό χαρακτήρα και να συνοδεύονται από ανεξάρτητη παρακολούθηση με μετρήσιμα ορόσημα.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει βιώσει την εργαλειοποίηση ροών ως χώρα που φυλάσσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο και διατύπωσε δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες. Το πρώτο ερώτημα ήταν «πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι κάθε απόπειρα εργαλειοποίησης μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από οποιαδήποτε τρίτη χώρα θα ενεργοποιεί αυτομάτως την ευρωπαϊκή στήριξη στα εξωτερικά σύνορα και θα θέτει σε ισχύ ρήτρες αιρεσιμότητας για τη χρηματοδότηση και τις διευκολύνσεις;».

Με το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα που έθεσε προς τους εισηγητές ζήτησε να αποσαφηνίζουν ποια συγκεκριμένα ορόσημα και ποια μορφή ανεξάρτητης παρακολούθησης προτείνουν, ώστε οι εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες να έχουν τελικά μόνιμο και βιώσιμο χαρακτήρα, ώστε να είναι αποτελεσματικές ως προς στόχο τους.

Η παρέμβαση έγινε στη θεματική ενότητα που αφορούσε τη συνεργασία με τρίτες χώρες για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού (, με συντονίστρια την Trine Pertou Mach, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής του Δανικού Κοινοβουλίου και με προγραμματισμένες εισγήσεις του Hans Leijtens, διευθυντή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής («Frontex»), του Gerald Knaus, προέδρου της European Stability Initiative και του Δανού υπουργού Μετανάστευσης και Ένταξης Kaare Dybvad Bek.

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