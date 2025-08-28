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Βατσινά (ΠΑΣΟΚ) για το μεταναστευτικό: 10.000 αφίξεις, 0 λύσεις – Η Κρήτη στο έλεος της αδράνειας
Πολιτική
16:53 - 28 Αυγ 2025

Βατσινά (ΠΑΣΟΚ) για το μεταναστευτικό: 10.000 αφίξεις, 0 λύσεις – Η Κρήτη στο έλεος της αδράνειας

Reporter.gr Newsroom
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Η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά, παρενέβη, την Τετάρτη (27.08.2025), στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, φέρνοντας στο προσκήνιο τη ζοφερή και αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα του μεταναστευτικού ζητήματος στην Κρήτη.

Ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, χαρακτήρισε τη διαχείριση του προβλήματος στην Κρήτη ως «παράδειγμα αποφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο», σημειώνοντας την απουσία σχεδίου, επάρκειας και πρόληψης. Ειδική αναφορά έκανε στο κλείσιμο του μοναδικού Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ανώγεια, το οποίο επί χρόνια αποτελούσε παράδειγμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Η κ. Βατσινά υπογράμμισε την εκρηκτική αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη Νότια Κρήτη – από μεμονωμένα περιστατικά το 2024, σε πάνω από 10.000 καταγεγραμμένα περιστατικά το 2025, τονίζοντας ότι η Ανατολική Κρήτη έχει μετατραπεί σε νέα πύλη εισόδου με γεωστρατηγική σημασία.

Κατήγγειλε τη χρόνια υποστελέχωση των Λιμενικών Αρχών του νησιού, με τις οργανικές θέσεις να παραμένουν ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα από το 2023, ενώ η Κυβέρνηση αρκείται σε εξαγγελίες χωρίς άμεση εφαρμογή – παραπέμποντας ακόμα και το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ 2 για το καλοκαίρι του 2026. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για σοβαρή μεταναστευτική πολιτική χωρίς ούτε μία λέξη για τις Λιμενικές Αρχές της Κρήτης» - τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη θεσμικής πρόβλεψης για τους εργάτες γης που ζουν και εργάζονται επί χρόνια στο νησί, έχοντας ενταχθεί στην τοπική κοινωνία, αλλά παραμένουν στο περιθώριο της νομιμότητας λόγω ελλείψεων στο νομοθετικό πλαίσιο. «Δεν είναι παράνομοι. Δεν θέλουν να είναι παράνομοι» - δήλωσε με έμφαση.

Η τοποθέτηση της βουλευτή έκλεισε με το μήνυμα ότι η Κρήτη δεν αντέχει άλλη αδιαφορία. Ζήτησε άμεσες, στοχευμένες και εφαρμόσιμες λύσεις για ένα πρόβλημα που πλέον δεν αφορά μόνο το νησί, αλλά το ίδιο το κράτος δικαίου.

Απαντώντας, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη σημείωσε ότι η Δομή ανήλικων μεταναστών στα Ανώγεια σταμάτησε να λειτουργεί γιατί υπήρχαν φαινόμενα κακοδιαχείρισης και κακομεταχειρισης. Έκανε λόγο για μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την Κρήτη με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές στα νότια του νησιού και ανέφερε πως η δυτική Κρήτη και περιοχή της ανατολικής Κρήτης, όπου εντοπίζεται οξυμένο το φαινόμενο των αφίξεων μεταναστών, άλλαξαν κατηγορία και αντιμετωπίζονται όπως τα νησιά που δέχονται μεταναστευτικές ροές. Ως εκ τούτου, σημείωσε η κ.Βολουδάκη, γίνονται περισσότερες μετακινήσεις και τοποθετήσεις στις λιμενικές αρχές των περιοχών αυτών της Κρήτης.

«Δεν λύνεται το πρόβλημα, αλλά σίγουρα έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχουν στελεχωθεί οι λιμενικές Αρχές» - ανέφερε η κ.Βολουδάκη, ενώ για τις σχεδιαζόμενες δομές φιλοξενίας μεταναστών τόνισε ότι το Υπουργείο είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους δήμους Χανίων, Ρεθύμνης και Ηρακλείου, με τους πρώτους δύο δήμους να έχουν ήδη υποδείξει χώρους, ενώ αναμένεται από τον Δήμο Ηρακλείου η υπόδειξη χώρου όπως έχει δεσμευτεί ότι θα πράξει.

Σε δήλωσή της η κ.Βατσινά τόνισε: «Η πραγματικότητα και οι αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι λιμενικοί διαψεύδουν τους ισχυρισμούς για στελέχωση των λιμενικών αρχών της Κρήτης. Όσο για το λουκέτο στη δομή στα Ανώγεια, η λύση θα ήταν εύλογα η εξυγίανση, κόντρα στη λογική “πονάει χέρι, κόβει χέρι"».

«Αναμένουμε τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο των χώρων όπου προορίζεται να λειτουργήσουν δομές φιλοξενίας μεταναστών, με προαπαιτούμενες τις δεσμεύσεις για βραχεία φιλοξενία και όχι διαμόρφωση hot spot, που στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε δει να ισοπεδώνουν τον Τουρισμό – και όχι μόνο – των περιοχών. Θεωρούμε αυτονόητο οι αποφάσεις να ληφθούν υπό το κλίμα συναίνεσης και όχι αιφνιδιαστικά προς τις τοπικές κοινωνίες, που θα χρειαστεί να στηρίξουν τις εξελίξεις και όχι να αντιμετωπιστούν ως αντίπαλοι», σημείωσε ακόμη.

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