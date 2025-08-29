Γερμανία: Στο 2,1% «σκαρφάλωσε» ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, επιδεινώνοντας το κλίμα σε μια μέρα που η ανεργία ξεπέρασε τα τρία εκατομμύρια για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,1%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή (29/8) η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία. Οι αναλυτές που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι ο εναρμονισμένος με την ΕΕ πληθωρισμός θα αυξανόταν στο 2,0% από 1,8% τον προηγούμενο μήνα.

Τα γερμανικά στοιχεία δημοσιεύονται πριν από την ανακοίνωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη την Τρίτη (2/9). Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει σταθερός στο 2,0% τον Αύγουστο, σύμφωνα με οικονομολόγους που ρωτήθηκαν από το Reuters.

Ο βασικός πληθωρισμός της Γερμανίας, ο οποίος εξαιρεί τις διακυμάνσεις των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,7% τον Αύγουστο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο 2% στην τελευταία συνεδρίασή της και πιθανότατα θα το κάνει και τον επόμενο μήνα, πριν από την επανέναρξη των συζητήσεων για περαιτέρω μειώσεις το φθινόπωρο, ειδικά αν η οικονομία αποδυναμωθεί λόγω των αμερικανικών δασμών, σύμφωνα με πηγές του Reuters.