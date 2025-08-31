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ΚΚΕ: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική
18:48 - 31 Αυγ 2025

ΚΚΕ: Ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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«Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη “βδομάδα της ΔΕΘ” με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης», σχολίασε το ΚΚΕ σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, στην οποία έκανε ειδική μνεία για το εργασιακό, το κόστος ενέργειας και το ΕΣΥ, ενόψει των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 

Στη σχετική του ανακοίνωση, ο Περισσός επισημαίνει πως στις αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη «ξεχωρίζει η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας, έχοντας προφανώς αντιληφθεί την οργή που έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους και η οποία θα εκφραστεί στους δρόμους της επόμενες μέρες, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα».

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί για τις ανακαινίσεις και τα βαψίματα στα νοσοκομεία, την ώρα που η υποστελέχωση του ΕΣΥ αναδεικνύεται με τραγικά περιστατικά, όπως αυτό της Αίγινας, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές των δημοσίων ανεβαίνουν τον Γολγοθά της εύρεσης στέγης, για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα κ.ο.κ.».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα σημειώνει πως «η απάντησα θα έρθει από τον ίδιο τον λαό, που θα φωνάξει δυνατά “Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου”. Όλοι στους δρόμους!».

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