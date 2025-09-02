Παραβιάσεις στο FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη – Ο Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

Δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών τη Δευτέρα (1/9), πετώντας μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης.

Πρόκειται για την πρώτη τέτοια παραβίαση από τουρκικής πλευράς τα τελευταία 30 μήνες. Αν και η παραβίαση δεν αφορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, αποτελεί σοβαρό ζήτημα, καθώς σχετίζεται με την ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης της Ελλάδας.

Επιπλέον, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας κατέγραψε δύο ακόμη παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, από τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 και ένα ελικόπτερο. Το γεγονός αυτό εγείρει ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση, με κάποιους να το ερμηνεύουν ως μήνυμα της Άγκυρας για την ελληνική εξωτερική πολιτική.

Να σημειωθεί ότι σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε ότι επίκειται συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, μεταξύ 22 και 26 Σεπτεμβρίου. Όπως δήλωσε, η συνάντηση δεν θα είναι απλώς εθιμοτυπική, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου, παρά τις πάγιες αξιώσεις της Τουρκίας.