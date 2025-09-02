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Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις
Πολιτική
16:20 - 02 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Μόνιμο το μέτρο για την απαγόρευση προσφορών για τρεις μήνες μετά από ανατιμήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο κρίσιμο στάδιο της πράσινης μετάβασης, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση παρουσίασης της ετήσιας Έκθεσης του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ με θέμα «Πράσινη μετάβαση και μικρές επιχειρήσεις».

«Η πράσινη μετάβαση δεν είναι επιλογή, είναι όρος επιβίωσης και ευημερίας. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πράσινη μετάβαση», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πρόκληση του υψηλού ενεργειακού κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους, ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις για τη μείωση των βαρών των επιχειρήσεων, όπως η αύξηση της απαλλαγής φόρου εισοδήματος στο 50% για νέες εταιρείες που προκύπτουν από συγχωνεύσεις, η μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 29% στο 22%, καθώς και οι σοβαρές μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων, που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, όπως το πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ του ΕΣΠΑ, ενώ ανακοίνωσε ότι πριν από το τέλος του έτους το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προκηρύξει το νέο καθεστώς του αναπτυξιακού νόμου για την εξωστρέφεια, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά μικρές επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι αποφασισμένο να εντείνει τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών και του κόστους ζωής. Επεσήμανε ότι μέσα στον Οκτώβριο θα νομοθετηθεί η ίδρυση της νέας ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα παρουσιάσει «έναν ενιαίο κώδικα για τις εμπορικές συναλλαγές, ώστε να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις και προβλήματα στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας».

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι το μέτρο της απαγόρευσης προσφορών από σούπερ μάρκετ εφόσον έχει προηγηθεί ανατίμηση προϊόντων, θα καταστεί μόνιμο: «Είναι ένα μέτρο που λήγει τον Οκτώβριο, αλλά που έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι λειτουργεί ουσιαστικά. Και γι’ αυτό θα νομοθετήσουμε να ισχύει για πάντα».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Θεοδωρικάκος επανέλαβε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα παραμένει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου: «Πρέπει να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα της οικονομίας, να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στη βιομηχανία, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Μόνο έτσι θα στηριχθούν ουσιαστικά και οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις».

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