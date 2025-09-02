ΕΕ: Δωρίζει €1 εκατ. και 130 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 1 εκατομμύριο ευρώ και 130 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας μετά τον σεισμό της Κυριακής (31/8) στο Αφγανιστάν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1200 άτομα.

Η επείγουσα χρηματοδότηση θα διατεθεί σε ανθρωπιστικούς εταίρους που ήδη διεξάγουν επιχειρήσεις παροχής βοήθειας επί τόπου, ανακοίνωσε την Τρίτη (2/9) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μεταφέρει στην Καμπούλ περίπου 130 τόνους επείγουσας βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων σκηνών, ρούχων, ιατρικού εξοπλισμού και συστημάτων καθαρισμού νερού.

Η ΕΕ θα διαθέσει, επίσης, τις δορυφορικές της υπηρεσίες για να υποστηρίξει το συντονισμό και την παράδοση της βοήθειας, πρόσθεσε η Επιτροπή.

«Καθώς ο νέος αυτός σεισμός στο Αφγανιστάν επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση, η ΕΕ παρεμβαίνει για να βοηθήσει», δήλωσε η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Hadja Lahbib. Η Lahbib πρόσθεσε ότι οι πληγείσες περιοχές είχαν υποδεχτεί πολλούς Αφγανούς πρόσφυγες που είχαν επιστρέψει από το Πακιστάν τους τελευταίους μήνες.

Η χρηματοδότηση προστίθεται στα 161 εκατομμύρια ευρώ που είχαν ήδη διατεθεί το 2025 για ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν.