ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Δωρίζει €1 εκατ. και 130 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν
Ειδήσεις
16:10 - 02 Σεπ 2025

ΕΕ: Δωρίζει €1 εκατ. και 130 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει 1 εκατομμύριο ευρώ και 130 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας μετά τον σεισμό της Κυριακής (31/8) στο Αφγανιστάν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1200 άτομα.

Η επείγουσα χρηματοδότηση θα διατεθεί σε ανθρωπιστικούς εταίρους που ήδη διεξάγουν επιχειρήσεις παροχής βοήθειας επί τόπου, ανακοίνωσε την Τρίτη (2/9) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μεταφέρει στην Καμπούλ περίπου 130 τόνους επείγουσας βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων σκηνών, ρούχων, ιατρικού εξοπλισμού και συστημάτων καθαρισμού νερού.

Η ΕΕ θα διαθέσει, επίσης, τις δορυφορικές της υπηρεσίες για να υποστηρίξει το συντονισμό και την παράδοση της βοήθειας, πρόσθεσε η Επιτροπή.

«Καθώς ο νέος αυτός σεισμός στο Αφγανιστάν επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση, η ΕΕ παρεμβαίνει για να βοηθήσει», δήλωσε η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Hadja Lahbib. Η Lahbib πρόσθεσε ότι οι πληγείσες περιοχές είχαν υποδεχτεί πολλούς Αφγανούς πρόσφυγες που είχαν επιστρέψει από το Πακιστάν τους τελευταίους μήνες.

Η χρηματοδότηση προστίθεται στα 161 εκατομμύρια ευρώ που είχαν ήδη διατεθεί το 2025 για ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο Αφγανιστάν.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Βουτιά» στις τιμές του καφέ, λόγω καλής σοδειάς στη Βραζιλία &amp; αβεβαιότητας από την πολιτική Τραμπ
Εμπορεύματα

«Βουτιά» στις τιμές του καφέ, λόγω καλής σοδειάς στη Βραζιλία & αβεβαιότητας από την πολιτική Τραμπ

Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η οδηγός του τροχαίου στη Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις

Αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η οδηγός του τροχαίου στη Θεσσαλονίκη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των παράνομων ΑΦΜ ανά Περιφέρεια - Στην Κρήτη το 80% των παραβατών
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο χάρτης των παράνομων ΑΦΜ ανά Περιφέρεια - Στην Κρήτη το 80% των παραβατών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία
Ειδήσεις

Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»
Ειδήσεις

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Έως το τέλος του έτους οι τελικές υπογραφές στο εμπορικό deal ΕΕ-Ινδίας
Ειδήσεις

Έως το τέλος του έτους οι τελικές υπογραφές στο εμπορικό deal ΕΕ-Ινδίας

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Bloomberg: Ο Κόστα ανοίγει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Ειδήσεις
20/06/2026 - 17:05

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ