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«Βουτιά» στις τιμές του καφέ, λόγω καλής σοδειάς στη Βραζιλία &amp; αβεβαιότητας από την πολιτική Τραμπ
Εμπορεύματα
16:05 - 02 Σεπ 2025

«Βουτιά» στις τιμές του καφέ, λόγω καλής σοδειάς στη Βραζιλία & αβεβαιότητας από την πολιτική Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο καφές καταγράφει σήμερα (Τρίτη 2/9) σημαντική πτώση στις διεθνείς αγορές, καθώς οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία, τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα παγκοσμίως, ενισχύουν τις εκτιμήσεις για καλή σοδειά την επόμενη περίοδο. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που προκαλεί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ συνεχίζει να σκιάζει το διεθνές εμπόριο.

Συγκεκριμένα, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης η τιμή του καφέ αράμπικα υποχωρεί κατά 3,21%, διαμορφούμενη στα 3,7355 δολάρια ανά λίβρα. Στο Λονδίνο, η τιμή του καφέ ρομπούστα καταγράφει απώλειες 4,11%, στα 7.390 δολάρια ο τόνος.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις στη Μίνας Ζεράις, τη μεγαλύτερη περιοχή καλλιέργειας αράμπικα στη Βραζιλία. Μετά από μια περίοδο ξηρασίας, οι βροχές επέστρεψαν σε επίπεδα υψηλότερα του μέσου όρου, ενώ οι θερμοκρασίες παρέμειναν ήπιες και η υγρασία στο έδαφος κρίθηκε επαρκής. Σύμφωνα με την εταιρεία εμπορίας καφέ Sucafina, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται στον χρόνο και τη συχνότητα των βροχοπτώσεων, καθώς ο Σεπτέμβριος είναι κρίσιμος μήνας για την ανθοφορία των φυτειών.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στο σκέλος της παραγωγής, η αγορά καφέ παραμένει ευάλωτη σε έντονες διακυμάνσεις, κυρίως λόγω της εμπορικής αβεβαιότητας. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει την ερχόμενη Δευτέρα εικονική συνάντηση των ηγετών των BRICS, με βασικό θέμα συζήτησης την πολιτική δασμών του Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε το Bloomberg.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 16:13
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