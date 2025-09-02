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Μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια, χρέος και εργασία: Η αντιπαράθεση κορυφώνεται ενόψει ΔΕΘ
Πολιτική
20:59 - 02 Σεπ 2025

Μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια, χρέος και εργασία: Η αντιπαράθεση κορυφώνεται ενόψει ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ έχει χτυπήσει κόκκινο τις τελευταίες ημέρες και ακόμα υπολείπονται αρκετές μέρες μέχρι την 89η ΔΕΘ.

Το ΠΑΣΟΚ όπως είχε προαναγγείλει πραγματοποιεί καθημερινά μέχρι την έναρξη της ΔΕΘ συνεντεύξεις Τύπου προκειμένου να αναδείξει την “μαύρη βίβλο” των πεπραγμένων της κυβέρνησης. Σήμερα, η αξιωματική αντιπολίτευση ανέδειξε τα θέματα της ακρίβειας, της εργασίας, του ιδιωτικού χρέου αλλά και της υγείας και η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στην αντεπίθεση.

Το ΠΑΣΟΚ με όλα τα πρωτοκλασάτα στελέχη του υπ’ ατμόν και υπό τον τίτλο «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία | Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε», αναφέρθηκε, την Τρίτη 2/9, στην ακρίβεια τονίζοντας ότι σε αντίθεση με τις κυβερνητικές υποσχέσεις για μείωση των τιμών και έλεγχο της ακρίβειας, αυτό που επετεύχθη από το 2019 μέχρι σήμερα είναι αυξήσεις σε όλα τα είδη, με ενδεικτικό παράδειγμα τα τρόφιμα που ανέβηκαν κατά 34%.

Σχετικά με τα ασφάλιστρα υγείας, το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι αυξήθηκαν σχεδόν 30%. Ακόμα, αναφερόμενο στο κόστος ενέργειας, καταγγέλλει «6 χρόνια αστοχιών και ακρίβειας στις τιμές του ηλεκτρισμού», αναφέροντας ότι από 15,51 λεπτά το 2019 οι Έλληνες πληρώνουν 23,49 λεπτά την kWh το 2025.

Στην συνέχεια, έκανε αναφορά στην εργασία τονίζοντας ότι η κυβέρνηση με πρόσχημα την “παραγωγικότητα” και την “ευελιξία”, αποδυνάμωσε θεµελιώδη εργασιακά δικαιώµατα.

Για το ιδιωτικό χρέος τόνισε ότι τους τελευταίους 18 µήνες αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 225 δισ. ευρώ, ενώ αναφερόμενο στον τομέα της υγείας η κριτική είναι εξίσου σφοδρή, με το ΠΑΣΟΚ να αναφέρει ότι «η κατάσταση είναι πλέον οριακή», επικαλούμενο μία σειρά στοιχείων που έχουν καταγράψει διεθνείς οργανισμοί και ευρωπαϊκές στατιστικές.

Η κυβέρνηση απαντά μιλώντας για ψεύδη και παραποίηση στοιχείων

Άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης, μέσω των αρμόδιων υπουργείων στα θέματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστηρίζει ότι τα στοιχεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ψευδή και παραπλανητικά.

Το υπουργείο Οικονομικών παρουσιάζει στοιχεία, που όπως τονίζει, δείχνουν:

  • Σταθερή μείωση του ιδιωτικού χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2019.

  • Σημαντική μείωση στα χρέη νοικοκυριών και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

  • Το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά παλαιότερες περιόδους, πριν το 2018.

  • Ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα σε ρυθμίσεις οφειλών.

Επιπλέον, τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις της προστατεύουν οφειλέτες και μειώνουν το χρέος, ενώ κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για σκόπιμη παραποίηση των αριθμών και πολιτική εκμετάλλευση.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωση του απάντησε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα μπορούσε να επιλέξει καλύτερη ημέρα από τη σημερινή για την ανακοίνωσή της για τα εργασιακά, καθώς μόλις πριν λίγες ώρες δημοσιεύθηκαν στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που δείχνουν ότι το πρώτο επτάμηνο του 2025 σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ απασχόλησης, με την υψηλότερη επίδοση όλων των εποχών στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων, δημιουργώντας 319.843 νέες θέσεις εργασίας.

Τέλος, το υπουργείο Ανάπτυξης απαντά στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είχε χαμηλότερο αθροιστικό πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ σε βασικούς τομείς όπως τα απορρυπαντικά και η προσωπική υγιεινή οι αυξήσεις ήταν πολύ χαμηλότερες ή και αρνητικές σε σχέση με την ΕΕ.

Όπως τονίζει, επέβαλε αυστηρά μέτρα και βαριά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για αθέμιτη κερδοφορία, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ το ΠΑΣΟΚ στις κυβερνήσεις του. Επιπλέον, αναφέρεται στη δημιουργία νέας ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία της αγοράς, στη θέσπιση νέου δείκτη από την ΕΛΣΤΑΤ για τον έλεγχο των ασφαλίστρων υγείας και στην προσπάθεια εξυγίανσης του καταναλωτικού κινήματος από ενώσεις-«σφραγίδες».

ΥΠΕΝ: Αποσπασματικά στοιχεία στη Μαύρη Βίβλο - Η Ελλάδα σε χαμηλότερες τιμές και υψηλή διείσδυση ΑΠΕ

Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος απάντησε στη «Μαύρη Βίβλο» του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιεί αποσπασματικά στοιχεία για εντυπώσεις.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΝ υπογραμμίζει ότι:

  • Παρά την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, η Ελλάδα από το 2019 διατηρεί λιανικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με Eurostat και HEPI.

  • Η χώρα, που το 2019 είχε την ακριβότερη χονδρική τιμή, το 2025 βρίσκεται πλέον στην 9η θέση, με τις τιμές τον Αύγουστο να επιστρέφουν σε προ κρίσης επίπεδα.

  • Η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση παγκοσμίως στη διείσδυση ΑΠΕ, με την εγκατεστημένη ισχύ να έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2019, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση τιμών.

  • Έχουν σχεδόν τετραπλασιαστεί οι επενδύσεις σε διασυνδέσεις και δίκτυα, με 1,5 δισ. ευρώ ετησίως (έναντι 400 εκατ. το 2019), ενώ ολοκληρώθηκε η διασύνδεση Αθήνας–Κρήτης και προχωρούν νέες νησιωτικές διασυνδέσεις.

  • Για πρώτη φορά από το 2000, η Ελλάδα είναι καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, με μια ισχυρή ΔΕΗ που πλέον αναπτύσσεται και στα Βαλκάνια.

Τσουκαλάς: Η αλήθεια είναι επίμονη, όσο και να την κρύβετε κύριοι της κυβέρνησης, επιστρέφει και εκδικείται

Ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς, μετά τις ανακοινώσεις των υπουργείων, πέρασε - εκ νέου- στην αντεπίθεση τονίζοντας ότι η "κυβέρνηση προσπαθεί με ομοιόμορφα δελτία Τύπου Υπουργείων που μοιάζουν με εκθέσεις ιδεών, δήθεν να αποδομήσει τα στοιχεία που παρέθεσε το ΠΑΣΟΚ και αποδεικνύουν την παταγώδη αποτυχία της να βελτιώσει έστω και ελάχιστα τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων".

"Μάλιστα", συνεχίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, "είναι τόσο μεγάλη η αποτυχία τους, που δεν μπαίνουν κάνουν στον κόπο να αντικρούσουν τα στοιχεία που καταθέτουμε. Ως γνωστοί μετρ της παραπλάνησης, προσπαθούν με αλχημείες να μπερδέψουν τον κόσμο". Όμως, υποστηρίζει, "οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τους πήραν χαμπάρι. Πανικόβλητοι τις τελευταίες δύο μέρες και γυμνοί από επιχειρήματα καταφεύγουν στα ψεύδη και την τοξικότητα". "Η αλήθεια είναι επίμονη, όσο και να την κρύβετε κύριοι της κυβέρνησης, επιστρέφει και εκδικείται", αναφέρει καταληκτικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 22:00
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