Bloomberg: Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με παροχές €1,5 δισ. - Παράδειγμα δημοσιονομικής ανάκαμψης

Το Bloomberg επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει στη ΔΕΘ νέα μέτρα στήριξης για τη μεσαία τάξη, με παροχές έως 1,5 δισ. ευρώ μετά από μια εντυπωσιακή δημοσιονομική ανατροπή, κατά την περίοδο της κρίσης χρέους κάτι τέτοιο έμοιαζε αδιανόητο.

Αυτή η πολιτική αλλαγή επιδεικνύει πως, από την εποχή του «Grexit», με τη χώρα στα πρόθυρα του να εγκαταλείψει το ευρώ το 2015, η Ελλάδα καταφέρνει πλέον να δημιουργεί δημοσιονομικό «χώρο» για να επιστρέψει πόρους στους πολίτες.

Οπως τονίζει το πρακτορείο, το 2024 έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα, παρά τις αρνητικές προβλέψεις, ενώ αντίστοιχες εκπλήξεις αναμένονται και φέτος. Η σύγκριση με χώρες όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο , που αγωνίζονται να ελέγξουν τα ελλείμματά τους, είναι εντυπωσιακή.

Μετά την απρόσμενη δημοσιονομική υπέρβαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ένα σημαντικό οικονομικό πακέτο για τη στήριξη της κοινωνίας. Τα μέτρα περιλαμβάνουν φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις σε οικογένειες, συνταξιούχους και εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, με συνολικό κόστος που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 1,5 δισ. ευρώ, και πιθανότατα θα ανανεωθεί με νέα μέτρα τον Απρίλιο, εφόσον συνεχιστεί η υπεραπόδοση του προϋπολογισμού.

Καινοτομίες στην AAΔΕ ως εργαλείο στη φοροδιαφυγή

Η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων, ανοίγοντας τον δρόμο για πλεονάσματα και χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης. Παρά το υψηλό δημόσιο χρέος (πάνω από 140 % του ΑΕΠ), η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά, με τη χώρα να πετυχαίνει πλεονάσματα και να προχωρά σε πρωτοβουλίες που θυμίζουν άλλες εποχές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενίσχυσε την αποτελεσματικότητά της μέσω:

Εγκατάστασης «war room» με real-time δεδομένα,





Χρήσης drones για ελέγχους πλοίων,





Επιχειρήσεων όπως στη Σαντορίνη (έλεγχοι σε 23 πλοία, παραβάσεις σε 10),





Αισθητής μείωσης της διαρροής ΦΠΑ από 25,4 % το 2018 σε 13,7 % το 2022,





Καινοτομιών όπως η εφαρμογή Appodixi για σκανάρισμα αποδείξεων, μέσω των οποίων προωθείται η φορολογική συμμόρφωση, όχι τα πρόστιμα.

Θερμή ανταπόκριση από τις αγορές

Οι αγορές χαιρέτισαν τις προσπάθειες της Ελλάδας. Ενώ η Γαλλία βλέπει τις αποδόσεις των ομολόγων της να πλησιάζουν εκείνα της Ιταλίας, το ελληνικό 10ετές κινείται χαμηλότερα, στο 3,49%.

Στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να δείξει ότι οι καρποί της συμμόρφωσης επιστρέφουν στους πολίτες. Ωστόσο, μένει να φανεί αν τα μέτρα θα πείσουν τα νοικοκυριά που βιώνουν πάνω από δέκα χρόνια ακρίβειας και πιέσεων. Η κρίσιμη δοκιμασία θα έρθει το 2027, όταν θα κριθεί αν μπορεί να κατακτήσει τρίτη συνεχόμενη θητεία, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας από τους προκατόχους του.