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Συμφωνία Ελλάδας-OpenAI – Μητσοτάκης: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση»
Πολιτική
20:23 - 05 Σεπ 2025

Συμφωνία Ελλάδας-OpenAI – Μητσοτάκης: «Η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση»

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα και η OpenAI υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την προώθηση της καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με την OpenAI, η συμφωνία καθιστά την Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες που εφαρμόζουν το ChatGPT Edu, μια εξειδικευμένη έκδοση του ChatGPT για ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Με βάση το μνημόνιο, ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, της κλιματικής αλλαγής, της εκπαίδευσης και του δημόσιου τομέα θα αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία της OpenAI και σε πιστώσεις για να στηρίξουν τα έργα τους.

Το μνημόνιο υπογράφουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου και ο επικεφαλής διεθνών υποθέσεων της OpenAI, Chris Lehane. «Από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το Λύκειο του Αριστοτέλη, η Ελλάδα είναι η ιστορική γενέτειρα της δυτικής εκπαίδευσης», δήλωσε ο Lehane, προσθέτοντας: «Σήμερα, με εκατομμύρια Έλληνες να χρησιμοποιούν το ChatGPT σε τακτική βάση, η χώρα δείχνει και πάλι την αφοσίωσή της στη μάθηση και στις ιδέες».

Η συμφωνία έρχεται έναν μήνα μετά την παρουσίαση του GPT-5, του νέου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, που αποτελεί τη βάση της δημοφιλούς εφαρμογής ChatGPT και έχει συμβάλει στη μεταμόρφωση των επιχειρήσεων και του πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Παιδείας διοργάνωσε, την Παρασκευή (5/9), ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με θέμα την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνομιλία με τον συνιδρυτή και CEO της OpenAI, Sam Altman.

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση – Οι μαθητές θα επωφεληθούν

Αναφερόμενος στις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός σημείωσε:

«Βλέπουμε κάποιες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς. Ο τομέας της υγείας, όπου πραγματικά οι ευκαιρίες είναι αφάνταστες. Η εκπαίδευση, φυσικά, την οποία συζητάμε σήμερα και μιλάμε για μια εξαιρετική πρωτοβουλία, μέσω της οποίας θα ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία μας. Και ένας τρίτος άξονας είναι να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η χώρα έχει περάσει δύσκολα, αλλά σήμερα είναι σε θέση να στηρίξει πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, εντός και εκτός Ελλάδας. Όπως ανέφερε, «χάρη στα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούμε να υποστηρίξουμε τις ιδέες που έχουμε, ώστε να δημιουργήσουμε έναν κόμβο τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα».

Επιπλέον, τόνισε πως υπάρχουν πολλοί Έλληνες ειδικοί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης που εργάζονται στο εξωτερικό και εξέφρασε την επιθυμία να επιστρέψουν, υπογραμμίζοντας την ανάγκη η χώρα να επενδύσει στην καινοτομία.

Ωστόσο, επισήμανε και τις προκλήσεις που φέρνει η νέα τεχνολογία. Σε ερώτηση σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ανηλίκους, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς μας να οργανώσουν καλύτερα τις τάξεις τους και να υποστηρίξουν παιδιά που μαθαίνουν με διαφορετικές ταχύτητες. Πραγματικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει ριζικά την εκπαίδευση, και οι μαθητές μας θα επωφεληθούν πολύ. Οι μαθητές μας ήδη χρησιμοποιούν το ChatGPT και θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να ενισχύσουμε τη μάθηση».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε, επίσης, στην ανάγκη κανονιστικής ρύθμισης:

«Εστιάζουμε φυσικά πολύ και στις προκλήσεις. Η ψυχική υγεία των ανηλίκων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για εμάς και αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα στους κανονισμούς που θα θέσουμε και θα ρυθμίζουν την τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω στην επιχειρηματικότητα, αλλά θα ήθελα να τονίσω και την ανάγκη ύπαρξης κανόνων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της δημοκρατίας, αλλά και των παιδιών, ώστε να μην υπάρχει ένα εχθρικό, τοξικό περιβάλλον».

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