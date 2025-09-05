Οι πρώτες κυβερνητικές αντιδράσεις για την ομιλία Τσίπρα – «Το rebranding κατέληξε replay»

Άμεση και σφοδρή ήταν η αντίδραση του Μαξίμου, αλλά και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή (5/9), με αιχμές σχετικά με την πρόταση περί «πατριωτικής εισφοράς», αλλά και τα όσα είπε για την οικονομία και το μεταναστευτικό.

Για διαστρέβλωση της «μαύρης περιόδου» 2015-2019 κατηγόρησαν οι κυβερνητικοί κύκλοι τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως «αντί για στοιχειώδη αυτοκριτική, επιμένει να προσπαθεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα για όσα πέρασαν οι πολίτες» και σχολιάζοντας αιχμηρά: «Το “πρώτη φορά Αριστερά” αποφάσισε να το βαφτίσει “νέα πυξίδα”, τους νέους φόρους, όπως τους δεκάδες που επέβαλε ως πρωθυπουργός, “πατριωτική εισφορά” και το “πρόγραμμα Θεσσαλονίκης” να το ονοματίσει “9 άξονες”».

«Το μόνο στο οποίο δεν αλλάζει ο κ. Τσίπρας είναι η εμμονή του να παραθέτει ψευδή στοιχεία, όπως ότι η Ελλάδα αποκλίνει από τον μέσο όρο της Ευρώπης και ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα έχει μειωθεί στο 60%», σημείωσαν ακόμη οι πηγές της κυβέρνησης, σχολιάζοντας επικριτικά ότι «επί των ημερών του ενώ σε όλη την Ευρώπη “έβρεχε” ανάπτυξη, ο ίδιος κρατούσε ομπρέλα με αποτέλεσμα να είμαστε ουραγοί στην Ε.Ε».

«Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η χώρα πηγαίνει μπροστά», κατέληξαν, προμηνύοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει το Σάββατο (6/9) στη ΔΕΘ για «συγκεκριμένες πολιτικές για το παρόν και το μέλλον της χώρας», οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ζωής «όλων των Ελλήνων» που «πλήρωσαν ακριβά ωμά ψέματα και τυχοδιωκτισμούς».

ΥΠΕΘΟ: Αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στάθηκε, με τη σειρά του, στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για «πατριωτική εισφορά», για την οποία σημείωσε, όπως και το Μαξίμου, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας διαφορετικός τρόπος να μιλήσει για επιβολή φόρων.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του το ΥΠΕΘΟ υποστηρίζει:

«Ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε σήμερα 11 χρόνια μετά το περίφημο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που σαν αποτέλεσμα είχε ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, κεφαλαιακούς ελέγχους και την επιβολή 30 νέων φόρων και εισφορών, να προτείνει αόριστες και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Το μόνο συγκεκριμένο που επιβεβαίωσε ήταν η συνήθης τακτική του για επιβολή νέων φόρων, που την βάφτισε «πατριωτική εισφορά», χωρίς να προσδιορίζει ποιους θα αφορά, αλλά κρίνοντας από τα πεπραγμένα του στοχοποιεί και πάλι τη μεσαία τάξη.»

Σχετικά, δε, με το μεταναστευτικό ισοζύγιο, το ΥΠΕΘΟ σημείωσε πως «προφανώς λησμονεί την αποτυχημένη μεταναστευτική πολιτική του, με τις γνωστές εικόνες ντροπής της περιόδου 2015-2016 να είναι ακόμα νωπές».

Εξίσου δηκτικές ήταν οι παρατηρήσεις του ΥΠΕΘΟ και σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία που παρέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως «ψάχνει εναγωνίως να βρει έστω και ένα δείκτη που εμφάνισε βελτίωση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του» και φέρνοντας ως παράδειγμα τη μείωση της μέσης αμοιβής ενός εργαζομένου η οποία μειώθηκε κατά την πενταετία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 13,3%, η αύξηση των επενδύσεων ήταν μηδενική και το Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρ’ όλα τα νέα μνημονικά μέτρα που έφερε, αυξήθηκε αντί να μειωθεί καθώς συμπιέστηκε ο ρυθμός ανάπτυξης», προσέθεσε το Υπουργείο, καταλήγοντας πως: «Το rebranding κατέληξε replay.»

Μητσοτάκης: Μήπως δίνετε πολλή σημασία στα όσα είπε;

Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης – ο οποίος βρίσκεται επίσης στην Θεσσαλονίκη και όσο μιλούσε ο Αλέξης Τσίπρας συμμετείχε σε μία εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη – φέρεται να σχολίασε, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές διαρροές: «Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

Φέρεται να προσέθεσε, δε, ότι ο ίδιος «δεν είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον κ. Τσίπρα» ούτε το 2109, ούτε και το 2023, και απευθυνόμενος προς τους δημοσιογράφους διερωτήθηκε: «Μήπως δίνετε πολλή σημασία στα όσα είπε;».