Πιερρακάκης κατά Τσίπρα και... κάπου basta!

Αν το σκεφτεί κανείς λίγο ψύχραιμα, το πολιτικό σκηνικό που στήνεται (ή επιχειρείται να στηθεί), έχει έντονα στοιχεία σουρεαλισμού.

Το κυριότερο από αυτά (μετά φυσικά από την επενεμφάνιση του Πάνου Καμμένου) είναι ότι εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας και παρουσιάζει σχέδια «ανάταξης» της χώρας, ενώ δεν λέει ούτε καν με ποιο πολιτικό όχημα θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο και, πάντως, ενώ γίνεται σταδιακά γνωστό ότι το επιτελείο του στο νέο κόμμα, όποτε και αν το φτιάξει αυτό, θα είναι τα ίδια εκείνα πρόσωπα που διέλυσαν την οικονομία το 2015-2019.

Κατά μία έννοια, ίσως και πράγματι να δίνεται μεγαλύτερη σημασία από όσο θα έπρεπε στις παραδοξολογίες του πρώην Πρωθυπουργού, πάντως κάποια πράγματα δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα και ως προς αυτό, χρήσιμη και εύστοχη ήταν η σχετική ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ως πρώτο σχόλιο για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα της Παρασκευής (5/9). Είναι σαφές ότο «το rebranding κατέληξε replay» και μάλλον δεν χρειάζονται και πολλά περισσότερα, έστω και αν στην κυβέρνηση έχουν επιλέξει Τσίπρα για αντίπαλο: {https://www.facebook.com/pierrakakisk/posts/pfbid0Le9BAPAe5KyE7KyEsWBoP8T9wm1bBnVYDSJWunKzNwyPCuzbJyEWeyu4T27BjrFXl}