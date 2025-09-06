ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πιερρακάκης κατά Τσίπρα και... κάπου basta!
Ανεμοδείκτης
09:37 - 06 Σεπ 2025

Πιερρακάκης κατά Τσίπρα και... κάπου basta!

Άγγελος Κωβαίος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αν το σκεφτεί κανείς λίγο ψύχραιμα, το πολιτικό σκηνικό που στήνεται (ή επιχειρείται να στηθεί), έχει έντονα στοιχεία σουρεαλισμού.

Το κυριότερο από αυτά (μετά φυσικά από την επενεμφάνιση του Πάνου Καμμένου) είναι ότι εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας και παρουσιάζει σχέδια «ανάταξης» της χώρας, ενώ δεν λέει ούτε καν με ποιο πολιτικό όχημα θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο και, πάντως, ενώ γίνεται σταδιακά γνωστό ότι το επιτελείο του στο νέο κόμμα, όποτε και αν το φτιάξει αυτό, θα είναι τα ίδια εκείνα πρόσωπα που διέλυσαν την οικονομία το 2015-2019.

Κατά μία έννοια, ίσως και πράγματι να δίνεται μεγαλύτερη σημασία από όσο θα έπρεπε στις παραδοξολογίες του πρώην Πρωθυπουργού, πάντως κάποια πράγματα δεν μπορεί να μένουν αναπάντητα και ως προς αυτό, χρήσιμη και εύστοχη ήταν η σχετική ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ως πρώτο σχόλιο για τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας το απόγευμα της Παρασκευής (5/9). Είναι σαφές ότο «το rebranding κατέληξε replay» και μάλλον δεν χρειάζονται και πολλά περισσότερα, έστω και αν στην κυβέρνηση έχουν επιλέξει Τσίπρα για αντίπαλο: {https://www.facebook.com/pierrakakisk/posts/pfbid0Le9BAPAe5KyE7KyEsWBoP8T9wm1bBnVYDSJWunKzNwyPCuzbJyEWeyu4T27BjrFXl}

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 10:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί
Πολιτική

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο
Οικονομία

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Θα διαγράψει η ΝΔ τον Αβραμόπουλο, όπως το ΠΑΣΟΚ την Καϊλή;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 10:54

Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
24/06/2026 - 10:47

Η Eurobank τιμήθηκε με το πρώτο Σήμα Διαφορετικότητας από το Υπ. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:41

Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας - Σπεσιαλίστας στις απευθείας εκτελέσεις φάουλ

Αναλύσεις
24/06/2026 - 10:39

XA: Λελογισμένη διόρθωση σε συνέχεια του τεχνολογικού sell-off 

Πολιτική
24/06/2026 - 10:32

Ο Σκανδάμης εξηγεί γιατί άφησε το ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα, εν μία νυκτί

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:31

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν 22 δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια συμβουλευτικής τον Ιούλιο

Εργασιακά
24/06/2026 - 10:26

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την ισότητα αμοιβής ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:20

Το Κίεβο ανεβάζει το κόστος για τη Μόσχα – Μπαίνει ο πόλεμος στην τελική ευθεία;

Τεχνολογία
24/06/2026 - 10:20

Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ανάμεσα στους κορυφαίους υπερυπολογιστές παγκοσμίως

Ειδήσεις
24/06/2026 - 10:18

Κρήτη: Διάσωση 83 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Πολιτική
24/06/2026 - 10:17

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και αναβάθμιση του εξωδικαστικού

Πολιτική
24/06/2026 - 10:14

Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν

Ακίνητα
24/06/2026 - 10:11

Στην Ελλάδα 1 στα 3 σπίτια (34,5%) παραμένει κλειστό: Πέντε «κλειδιά» για να ανοίξουν και να πέσουν οι τιμές

Σχόλια Αγοράς
24/06/2026 - 09:46

Οι... άμυνες του ΧΑ απέναντι στο τεχνολογικό sell off - Σύμμαχος οι θετικές ειδήσεις

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:44

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:34

Metlen: Άμυνα και Γάλλιο «εκτοξεύουν» τις προοπτικές κερδοφορίας – Νέοι πυλώνες ανάπτυξης με ισχυρή δυναμική

Πολιτική
24/06/2026 - 09:25

Άρχισαν τα όργανα στο κόμμα Καρυστιανού – Αποχώρησε ο Βασίλης Κοκοτσάκης

Επιχειρήσεις
24/06/2026 - 09:13

ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τις ΜμΕ ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Ειδήσεις
24/06/2026 - 09:06

Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή 36χρονη γιατρός λίγες μέρες αφόρου γέννησε

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
24/06/2026 - 09:05

Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της Metlen

Οικονομία
24/06/2026 - 08:47

Συμβουλές Στουρνάρα για τη φοροδιαφυγή: Ζητείται ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:41

Ανάκαμψη για τις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας - Ριμπάουντ 3% ο Kospi

Ειδήσεις
24/06/2026 - 08:24

Οι Ιρανοί διπλωμάτες συμβουλεύονται ψυχολόγους και το «The Art of the Deal» για να... καταλάβουν τον Τραμπ

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 08:15

Πού οφείλεται το τεχνολογικό sell off μετά το ράλι στη... στρατόσφαιρα

Πολιτική
24/06/2026 - 08:07

«Όλα καλά» με τον Αβραμόπουλο, υποστηρίζει ο Βορίδης

ΜΕΤΑΛΛΑ
24/06/2026 - 08:04

Σκουριές: Εθνικό στίγμα στον χάρτη των κρίσιμων πρώτων υλών - Επενδύσεις άνω των $3 δισ.

Ειδήσεις
24/06/2026 - 07:59

Ο Τραμπ σε πορεία σύγκρουσης με τους Ρεπουμπλικανούς της Γερουσίας, λόγω Ιράν

Ειδήσεις
24/06/2026 - 07:44

«Τέλος το ΝΑΤΟ»: Η... νεκρολογία που δεν επιβεβαιώνεται ποτέ

Ναυτιλία
24/06/2026 - 07:01

Η Golden Star Ferries διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια εξαγοράς

Ειδήσεις
24/06/2026 - 00:16

Η Γερουσία καλεί τον Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες με το Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ