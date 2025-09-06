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Λιβάνιος: Στο επίκεντρο της ΔΕΘ η εξαγγελία μέτρων με άμεση επίδραση στο οικογενειακό εισόδημα
Πολιτική
11:25 - 06 Σεπ 2025

Λιβάνιος: Στο επίκεντρο της ΔΕΘ η εξαγγελία μέτρων με άμεση επίδραση στο οικογενειακό εισόδημα

Reporter.gr Newsroom
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«Την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου προκειμένου να ενισχυθούν τα πραγματικά εισοδήματα όλων των Ελλήνων» έθεσε ως στόχο την κυβέρνησης και του προσωπικά του πρωθυπουργού ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στην ΕΡΤ το Σάββατο (6/9) δήλωσε ότι πιο συγκεκριμένα για τα μέτρα τα οποία αναμένεται να εξαγγείλει σε λίγες ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε πως «θα είναι μέτρα με άμεση επίδραση και ωφέλεια στο οικογενειακό εισόδημα όλων των κατοίκων της χώρας» τονίζοντας πως θα είναι «άμεσα εφαρμόσιμα και μέτρα τα οποία χρειάζεται κυρίως η μεσαία τάξη η οποία και λόγω της ακρίβειας και των αυξήσεων τιμών και του κόστους ζωής χρειάζεται αυτή την ενίσχυση».

Ερωτηθείς για το αν αυτά τα μέτρα θα μπορέσουν να δώσουν μία ουσιαστική ανάκαμψη της κυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις ο κ. Λιβάνιος σημείωσε πως «το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει αυτή την κυβέρνηση είναι να κάνει πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις» τονίζοντας πως «οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία». Μάλιστα υπογράμμισε ότι «μπορεί να τις λαμβάνουν υπόψη αλλά μόνο ως εργαλείο το οποίο αξιοποιείται αλλά δεν είναι το κυριότερο επίπεδο που γίνεται που χαράσσει την πολιτική».

«Αυτό που θα γίνει είναι να δουλέψουμε πολύ σκληρά τους επόμενους 20 μήνες, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές και όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών θα κριθούμε συνολικά για όσα είπαμε το 2023 και κάναμε και κυρίως έχοντας υλοποίηση την συντριπτική πλειοψηφία των δεσμεύσεων» πρόσθεσε επιπλέον ο υπουργός.

Για την κριτική της Αντιπολίτευσης

Για «υπερβολικό τόνο» έκαε λόγο ο κ. Λιβάνιος χαρακτηρίζοντας την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση.

Μάλιστα αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «έχει επιλέξει τους τελευταίους μήνες να ξεπεράσει ακόμη και τον παλιό ΣΥΡΙζΑ σε λαϊκισμό και χθες που παρουσίασε κάποια θέματα για δημόσια διοίκηση ήταν τουλάχιστον ατυχή και με στοιχεία που δεν τεκμηριώνονται από πουθενά».

Επιπλέον ο κ. Λιβάνιος πρόσθεσε πως «αυτό που πρέπει να κάνουμε – όπως και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ – είναι να διορθώσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έρχεται από μακριά και μπορεί να έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια όμως η τολμηρή πρωτοβουλία της κυβέρνησης να εντάξει όλο το σύστημα των ενισχύσεων στην ΑΑΔΕ είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία θα εγγυάται και την αμεσότητα στην και την εγκυρότητα των καταβολών διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν παράθυρα στο μέλλον και ότι αυτοί που δικαιούνται πράγματι θα λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο εμπλοκής και νέων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ο υπουργός απάντησε πως δεν γνωρίζει, ούτε έχει εικόνα για κάτι τέτοιο γεγονός που αντιμετωπίσουν αν αυτό συμβεί.

Πρόσθεσε όμως πως «αυτό που έχει σημασία είναι να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα» τα οποία είναι άδικα κυρίως για τους αγρότες οι οποίοι με συνέπεια και ειλικρίνεια δηλώνουν τα πραγματικά δεδομένα.

Για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αλ. Τσίπρα

«Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει δεν είναι ό,τι συμβαίνει στην στα κομμάτια της αντιπολίτευσης – συμπεριλαμβανομένης και της όποιας πιθανής πρωτοβουλίας του κύριου Τσίπρα» σημείωσε ο κ. Λιβάνιος, ενώ πρόσθεσε πως «ο κύριος Τσίπρας έχει χάσει ευρωεκλογές του 2019, τις εθνικές εκλογές του 2019, τις δύο εκλογικές διαδικασίες του 2023, και μάλιστα τις δύο τελευταίες με πολύ σημαντική διαφορά, άρα λοιπόν νομίζω ότι έχει κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, όχι μόνο για όσα έκανε αλλά κυρίως για όσα είπε και δεν έκανε».

Μάλιστα πρόσθεσε σχετικά πως «όταν εκδηλωθεί η πρωτοβουλία – που αφορά κυρίως τον χώρο της κέντροαριστεράς – δεν εκτιμώ πάντως ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία του κύριου Τσίπρα ως «ξαναζεσταμένο φαγητό» θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα ισχυρό αντιπολιτευτικό πόλο».

Επιπλέον ο κ. Λιβάνιος τόνισε πως «αυτό που χρειάζεται κυβέρνηση είναι να ασχοληθεί με τα προβλήματα της και με τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός, να τα επιλύσει, να εργαστεί πάνω σε αυτό».

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