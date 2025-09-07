Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος – Τα σχόλια για Τσίπρα, Ερντογάν, ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπίστηκε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ την Κυριακή (7/9) τις κυβερνητικές επιλογές σε οικονομία, μεταναστευτικό, ασφάλεια και εξωτερική πολιτική, αποκλείοντας πρόωρες εκλογές και επαναφέροντας στο προσκήνιο τον στόχο της σταθερότητας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ενώ δεν παρέλειψε να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα και να αναφερθεί στις σχέσεις με την Τουρκία.

Δείτε επίσης τις κεντρικές εξαγγελίες εδώ, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την φορολογία εδώ, την προσωπική διαφορά εδώ και τα μέτρα για τις επιχειρήσεις και την βιομηχανία εδώ.

Στη συνέντευξη Τύπου, όπως ήταν αναμενόμενο ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης να μην θεσπίσει τον 13ο μισθό στο δημόσιο, παραπέμποντας στην ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μείωση φόρων, όπως υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης απέρριψε την προοπτική αλλαγής εκλογικού νόμου, δηλώνοντας ωστόσο την προτίμησή του σε μονοκομματικές κυβερνήσεις. Δήλωσε ότι προτεραιότητά του δεν είναι οι εκλογές του 2027, αλλά η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος. Απέκλεισε επίσης πρόωρη προσφυγή στην κάλπη.

Για το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει το έργο, τονίζοντας ότι θα την απεγκλώβιζε από την ενεργειακή απομόνωση, δήλωσε ωστόσο ότι οι τελικές κινήσεις εξαρτώνται από την κυβέρνηση της Μεγαλόνησου.

Δήλωσε επίσης, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη μαφία της Κρήτης, ότι η κυβέρνηση μάχεται καθημερινά κατά της εγκληματικότητας. Ανέδειξε επιτυχίες του νεοσύστατου ελληνικού FBI και ανέδειξε τη μείωση φαινομένων βίας στον χώρο του ποδοσφαίρου, υποστηρίζοντας ότι αυτή η εικόνα είναι συνέπεια της αποφασιστικότητας της κυβέρνησης. Στάθηκε επίσης στα μέτρα για παραβάσεις μικρότερης κλίμακας, αναφερόμενος και στα μέτρα του νέου ΚΟΚ.

Για το Μεταναστευτικό και τις διαφοροποιήσεις που παρατηρήθηκαν εντός της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, επέμεινε σε μία αυστηρή αλλά δίκαιη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών από την αρχή της ανάληψης της διακυβέρνησης το 2019. Πλέον, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ευθυγραμμιστεί με τις ελληνικές και στάθηκε στην ανάγκη καταπολέμησης των δικτύων των διακινητών. Υποστήριξε δε ότι τα μέτρα που πάρθηκαν πρόσφατα στην Κρήτη ήταν αποτελεσματικά. Το χαρακτήρισε προσωρινό μέτρο, χωρίς όμως να αποκλείει επέκτασή του. Τόνισε επίσης ότι είναι υπέρ της οργανωμένης νόμιμης μετανάστευσης και ανακοίνωσε ότι στο επόμενο δίμηνο θα υπάρξει προώθηση σχετικών νομικών διατάξεων. Εστίασε ιδιαίτερα στην έκδοση βίζας για αλλοδαπούς φοιτητές και συνέδεσε τη γενικότερη προσέγγιση της μεταναστευτικής πολιτικής με την αγορά εργασίας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε καυστικά ότι ζητά από τους πολίτες να κάνουν κριτική, αντί να κάνει ο ίδιος στον εαυτό του. Πρόσθεσε ότι ο κ. Τσίπρας απέτυχε τόσο ως πρωθυπουργός όσο και αρχηγός κόμματος. Μάλιστα υποστήριξε ότι ο τέως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προωθείται από «χρυσές χορηγίες επιχειρηματιών».

Για τα ελληνοτουρκικά υπογράμμισε ότι η Αθήνα εφαρμόζει δυναμική εξωτερική πολιτική, επιδιώκοντας το δόγμα των «ήρεμων νερών» χωρίς εκπτώσεις στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Υποστήριξε ότι αυτή η προσέγγιση έχει εφαρμοστεί στην πράξη, παραπέμποντας μεταξύ άλλων στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Επανέλαβε ότι η εξωτερική πολιτική δεν απαιτεί έγκριση από την Τουρκία, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι κρατά ανοιχτούς δίαυλους με την Άγκυρα. Επέμεινε επίσης στην ανάγκη ανάκλησης του casus belli, δηλώνοντας ότι όσο υπάρχει αυτό στο τραπέζι και όσο εκφράζονται αναθεωρητικές τάσεις, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τουρκική συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE.

Απέρριψε την πρόταση μείωσης του ΦΠΑ, εκτιμώντας ότι δεν θα είχε άμεσο αποτέλεσμα με μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Δήλωσε επίσης ότι ανάλογα μέτρα στην Ισπανία οδήγησαν σε προσωρινή μείωση των τιμών στα αγαθά. Επίσης υπογράμμισε ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν είναι εφαρμοστέα με ταυτόχρονη μείωση των άμεσων φόρων, δηλώνοντας ΄τοι αυτό θα οδηγούσε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό .

Για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου το κυβερνητικό κόμμα βρίσκεται συνήθως σε δυσμενέστερη θέση. Υπογράμμισε ότι προσεγγίζει τις ίδιες κοινωνικές ομάδες όπως στις εκλογές του 2019 και του 2023. Αυτοπροσδιορίστηκε ως οικονομικά φιλελεύθερος στα πλαίσια του εθνικού υπεύθυνου πατριωτισμού. Επανέλαβε εκ νέου ότι δεν επιδιώκει κάλπες πριν το 2027.

Αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόβλημα δήλωσε ότι είναι αποτέλεσμα μίας γρήγορα αναπτυσσόμενης οικονομίας. Εκτίμησε ότι το ζήτημα αφορά κυρίως τους νέους, φοιτητές και νέα ζευγάρια. Παρέπεμψε στα ήδη εφαρμοζόμενα προγράμματα της κυβέρνησης. Σχολίασε επίσης ότι τα κλειστά ακίνητα συμβάλουν στην όξυνση του προβλήματος και δήλωσε ότι οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης αποδίδουν. Από εκεί και πέρα επανέλαβε το σχέδιο για αξιοποίηση κτιρίων του δημοσίου για προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Σχολίασε ακόμη ότι μία λύση της συγκατοίκησης θα «έλυνε τα χέρια» στους φοιτητές.

Για το δημογραφικό ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, όχι μόνο εθνικό. Το ζήτημα είναι αρκετά σύνθετο, δήλωσε, αναγνωρίζοντας όμως το ζήτημα άμεσων παρεμβάσεων. Επισήμανε ότι τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ήδη παρθεί δεν είναι προφανώς αρκετά αλλά ότι προσφέρουν ήδη μία πρώτη σημαντικά προσφορά.

Δήλωσε επίσης, επιχειρώντας να αναδείξει την πολυπλοκότητα του δημογραφικού, ικανοποιημένος από το γεγονός ότι 200.000 συνταξιούχοι είναι εργασιακά ενεργοί και ότι απαιτούνται νέες προσεγγίσεις σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς.

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εκτίμησε ότι πέρα από παιδευτικό πρόσημο έχουν και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ανέφερε επίσης ότι το Harvard και το Yale βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα μέσω συνεργασίας με δημόσια πανεπιστήμια.

Υποστήριξε επίσης ότι η εικόνα του δημόσιου πανεπιστημίου έχει αλλάξει ριζικά με επιβολή της νομιμότητας και περιορισμό των «μπαχαλάκηδων».

Τόνισε ακόμη ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις δεν καταργούνται, αλλά ότι απαιτούνται ρυθμίσεις στο Λύκειο καθώς το απολυτήριό του έχει χάσει την αυτοτελή του αξία. Στάθηκε ακόμη στο πώς η Τεχνική Νοημοσύνη αλλάζει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανέδειξε ακόμη την πρόσφατη συμφωνία με την OPEN AI και στάθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης του νέου αυτού μέσου, αναγνωρίζοντας όμως παράλληλα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στις αρνητικές συνέπειες και τους κινδύνους.