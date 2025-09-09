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Τσουκαλάς: Το να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αλήθεια, μοιάζει με ανέκδοτο
Πολιτική
23:29 - 09 Σεπ 2025

Τσουκαλάς: Το να μιλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη για αλήθεια, μοιάζει με ανέκδοτο

Reporter.gr Newsroom
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«Χαιρόμαστε πολύ, που ο κ. Σκέρτσος μας παρακολουθεί στενά. Μακάρι να έδειχνε παρόμοιο ζήλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στην κριτική του Άκη Σκέρτσου.  

«Επί της ουσίας: το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για ένα συμβόλαιο αλήθειας, γιατί έχει την αξιοπιστία να το υποστηρίξει», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς και διερωτάται: «Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο, ένας Πρωθυπουργός που με τον πιο κυνικό τρόπο δηλώνει πως με την πολιτική του "κάποιοι κερδίζουν, όταν άλλοι χάνουν";»

«Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο, ένας Πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση που είναι βυθισμένοι στα σκάνδαλα και τη διαφθορά;», λέει ακόμη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο, ένας Πρωθυπουργός και μια κυβέρνηση που διευκολύνουν με την πολιτική τους να ζει άνετα το 20% της κοινωνίας και το υπόλοιπο 80% το προτρέπουν να "χαίρεται" με τα ηλιοβασιλέματα του κ. Σκέρτσου

«Καλύτερα λοιπόν να σιωπά, αντί να κομπάζει μια κυβέρνηση ταυτισμένη με το ψέμα, που υιοθέτησε την ατζέντα ΠΑΣΟΚ – που ως τώρα λοιδορούσε ως λαϊκισμό – για τη φορολογία των οικογενειών, τον ΕΝΦΙΑ στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, το Εθνικό Απολυτήριο, τις ανοιχτές διαδικασίες για τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών και τόσα άλλα», σχολιάζει αιχμηρά ο Κώστας Τσουκαλάς και συμπληρώνει:

«Το να μιλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για αλήθεια, έχει καταντήσει το ανέκδοτο της μέρας.»

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 23:53
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