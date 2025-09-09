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Σκέρτσος κατά ΠΑΣΟΚ: Το «κλόπυ πέιστ» έχει τα όρια του
Πολιτική
23:05 - 09 Σεπ 2025

Σκέρτσος κατά ΠΑΣΟΚ: Το «κλόπυ πέιστ» έχει τα όρια του

Reporter.gr Newsroom
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Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με αφορμή το σύνθημα που υιοθέτησε πρόσφατα το ΠΑΣΟΚ για «συμβόλαιο αλήθειας», το οποίο, όπως επισημαίνει ο ίδιος, παραπέμπει στη «συμφωνία αλήθειας» του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2016.  

Αναλυτικά, ο κ, Σκέρτσος ανέφερε πως: «Ο κ. Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ μιλάει τελευταία για ένα “συμβόλαιο αλήθειας” με τους πολίτες παραπέμποντας στη “συμφωνία αλήθειας” του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2016.

Η κυρία Αποστολάκη ψέγει τον Πρωθυπουργό για συναλλακτική αντίληψη περί πολιτικής επειδή την Κυριακή χρησιμοποίησε τη φράση “αυτό είναι το συμβόλαιό μου με τους πολίτες”, ξεχνώντας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου εξελέγη το 1981 με σύνθημα το “συμβόλαιο με το λαό”, αλλά και πολύ πιο πρόσφατα το “συμβόλαιο αλήθειας” του κ. Τσουκαλά.

Και τέλος μαθαίνουμε ότι το νέο σύνθημα του ΠΑΣΟΚ θα είναι “μια Ελλάδα για όλους”, μια πολύ κοντινή παραλλαγή δηλαδή του κεντρικού μηνύματος της εθνικής στρατηγικής που υλοποιεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για τα άτομα με αναπηρία με στόχο “Μια Ελλάδα με όλους, για όλους”.

Σημασία, προφανώς, έχουν οι πολιτικές που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Και όχι τα συνθήματα. Αλλά και το “κλόπυ πέιστ” έχει τα όρια του», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

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