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Συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από την απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ
Πολιτική
11:21 - 14 Σεπ 2025

Συμπληρώθηκαν 26 χρόνια από την απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Reporter.gr Newsroom
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Το υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την 26η επέτειο  από την τραγική απώλεια του Γιάννου Κρανιδιώτη.

«Καταξιωμένος ακαδημαϊκός, οραματιστής πολιτικός και ευσυνείδητος διπλωμάτης, ο Γιάννος Κρανιδιώτης υπηρέτησε την Ελλάδα με αφοσίωση και διορατικότητα», αναφέρει και προσθέτει:

«Ως θιασώτης δε της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και αρχιτέκτονας της ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική εξωτερική πολιτική».

«Το έργο του και η διπλωματική του παρακαταθήκη αποτελούν πολύτιμα εφόδια ώστε Ελλάδα και Κύπρος να συνεχίσουν με σύμπνοια τις προσπάθειές τους για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, αλλά και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιφερειακών και παγκόσμιων προκλήσεων», καταλήγει.

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