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Τσιάρας: Καμία παράταση για το ΑΤΑΚ – Νέα προθεσμία για το Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
16:29 - 15 Σεπ 2025

Τσιάρας: Καμία παράταση για το ΑΤΑΚ – Νέα προθεσμία για το Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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Δύο κρίσιμες παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα στις πληρωμές των αγροτών ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ. Ο υπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να δοθεί νέα παράταση για το ΑΤΑΚ, ενώ αναφέρθηκε στο Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο παρατείνεται μέχρι την άνοιξη κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο κ. Τσιάρας σημείωσε για το ΑΤΑΚ ότι «δεν μπορεί να δοθεί παράταση, γιατί θα βρεθούμε αντιμέτωποι με την αδυναμία της πληρωμής έως τις 30/10 της βασικής ενίσχυσης που είναι προαπαιτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα επιφέρει και πρόστιμο. Ενδεχομένως να χρειαστούν και χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό αν δεν είμαστε έτοιμοι. Άρα πρέπει οι παραγωγοί να τρέξουν να κάνουν τις δηλώσεις τους».

Όπως υπενθύμισε, είχε δοθεί μόνο παράταση ενός μήνα για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που εκκρεμούσαν με το ΑΤΑΚ. Παράλληλα, επισήμανε ότι «έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε σχετική ερώτηση που του ετέθη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι θα εξαντλήσουμε κάθε μέσο και κάθε δυνατότητα, τουλάχιστον να είναι επιλέξιμα προς επιδότηση, αυτά τα αγροτεμάχια, που για αντικειμενικούς λόγους, δεν μπορούν να πάρουν ΑΤΑΚ».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η Οικονομική Αστυνομία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έρευνα, με συμβολή της ΑΑΔΕ, υπογραμμίζοντας ότι «είναι η απόδειξη ότι τα χρήματα προφανώς θα επιστραφούν πίσω. Αυτό είναι το μεγάλο και το μείζον πολιτικό διακύβευμα».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το πρόστιμο στην Ελλάδα σχετίζεται με διοικητική διαδικασία και όχι με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: «Το πρόστιμο αφορά σε μία διοικητική διαδικασία. Δυστυχώς υπήρχαν παραλείψεις οι οποίες δεν είχαν ικανοποιηθεί με βάση την ανάγκη προτυποποίησης του μοντέλου πληρωμών και δεν έχει προφανώς καμία σχέση με την εισαγγελική έρευνα ή με αυτά τα οποία διαλαμβάνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα».

Σημείωσε, επίσης, ότι η καθυστέρηση ακόμη και μιας ημέρας στις πληρωμές επισύρει κυρώσεις: «Μία πληρωμή που έπρεπε να γίνει σε συγκεκριμένη ημερομηνία συνέπεσε με Κυριακή και τελικά πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα. Αυτό μας κόστισε ένα σημαντικό πρόστιμο, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ξεκάθαρη: έπρεπε να είχαμε φροντίσει ώστε η πληρωμή να ολοκληρωθεί την Παρασκευή».

Τέλος, αποκάλυψε ότι το Action Plan του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έληγε το Σεπτέμβριο, παρατείνεται μέχρι την άνοιξη σε συμφωνία με την ΕΕ, για να καλυφθούν όλα τα κενά: «Έχουν γίνει αρκετά βήματα και αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για πρώτη φορά γίνονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα που μιλάμε γίνονται πραγματικοί έλεγχοι», τόνισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 16:29
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