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Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον «ασημένιο» Μανόλο
Ειδήσεις
17:14 - 15 Σεπ 2025

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον «ασημένιο» Μανόλο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Έλληνας πρωταθλητής επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, συνεχίζει να γράφει ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό. Έναν χρόνο μετά το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο (χάλκινο), ο 25χρονος Καραλής κατέκτησε σήμερα στο Τόκιο το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να τον συγχαρεί.

Ο αγώνας του Έλληνα αθλητή ήταν εντυπωσιακός. Παρά τις δυσκολίες και τις στιγμές που φάνηκε να έχει «την πλάτη στον τοίχο», ο Καραλής έδειξε σθένος και ψυχραιμία, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει χαρακτήρα αθλητή μεγάλης κλάσης.

Μπροστά του μόνο ο εξωγήινος Ντουμπλάντις, ο οποίος πραγματοποίησε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.30μ. χωρίς καμία αποτυχημένη προσπάθεια.

Συγχαρητήριο μήνυμα Μητσοτάκη

Άμεση ήταν η αντίδραση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος με ανάρτηση του στο Facebook δήλωσε: «Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/2025 - 17:55
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