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Στις Βρυξέλλες ο Παπασταύρου για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο
Πολιτική
10:07 - 17 Σεπ 2025

Στις Βρυξέλλες ο Παπασταύρου για τον Ευρωπαϊκό Κλιματικό Νόμο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μεταβαίνει  στις Βρυξέλλες, όπου σήμερα και αύριο, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, θα συμμετάσχει στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα «Τροποποίηση του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα για τη θέσπιση δεσμευτικού ενδιάμεσου κλιματικού στόχου για το 2040».

Ο κ. Παπασταύρου θα έχει σειρά επαφών με Ευρωπαίους Επιτρόπους και συγκεκριμένα με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών, κ. Κώστα Καδή, τον οποίο και θα ενημερώσει σήμερα για την εν εξελίξει διαβούλευση για τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Νοτίου Αιγαίου 1-Νοτίων Κυκλάδων και Ιονίου, καθώς και για την πρωτοβουλία «ΑΜΟΡΓΟΡΑΜΑ».

Κατόπιν, θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση -εν όψει του αυριανού Συμβουλίου- των Υπουργών Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP), υπό την προεδρία του Επιτρόπου για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα πραγματοποιήσει αύριο συνάντηση με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Dan Jørgensen.

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