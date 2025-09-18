Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Σι την Παρασκευή (19/9) – Εμπορικές σχέσεις και TitkTok στο επίκεντρο

Την Παρασκευή (19/9) στις 9:00 π.μ., ώρα Ουάσιγκτον (16:00 ώρα Ελλάδας), έχει προγραμματιστεί η πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επαφή ανάμεσα στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Πρόκειται για την πρώτη απευθείας επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών από τον Ιούνιο, με βασικά θέματα τη διαπραγμάτευση μιας διμερούς εμπορικής συμφωνίας και το μέλλον της δημοφιλούς εφαρμογής TikTok της ByteDance.

Η συνομιλία θεωρείται κρίσιμη για να καθοριστεί αν θα πραγματοποιηθεί μια διά ζώσης συνάντηση των δύο ηγετών, που θα αποτελέσει την πρώτη από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι διαπραγματευτές κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία που προβλέπει την εξαγορά της αμερικανικής μονάδας της TikTok από μια κοινοπραξία με τη συμμετοχή Oracle, Andreessen Horowitz και Silver Lake Management, αν και το πλήρες πλάνο αναμένεται να διευκρινιστεί κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Ο Τραμπ έχει τονίσει πως η αμερικανική θυγατρική της TikTok θα μπορούσε να έχει αξία «δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων», εκφράζοντας την απογοήτευσή του που αυτή η αξία κινδυνεύει να χαθεί. Η επικοινωνία πραγματοποιείται σε φάση σχετικής μείωσης της έντασης στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, μετά την αναστολή της αύξησης των δασμών που είχε προκαλέσει αναταραχές στις παγκόσμιες αγορές. Η τρέχουσα 90ήμερη αναστολή λήγει στις αρχές Νοεμβρίου.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της έρευνας που διεξάγουν οι κινεζικές αρχές κατά της Nvidia για παραβίαση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην εξαγορά της Mellanox, με τις ΗΠΑ να εκφράζουν έντονη ανησυχία. Ωστόσο, ο Τραμπ συμφώνησε με τη Nvidia να επιτραπούν ορισμένες αποστολές μικροτσίπ στην Κίνα, με το αμερικανικό κράτος να λαμβάνει μερίδιο 15% από τις πωλήσεις.

Στα θέματα που ενδέχεται να συζητηθούν περιλαμβάνονται επίσης οι έλεγχοι στις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών, που είναι απαραίτητες για την αμερικανική τεχνολογία αιχμής, καθώς και μια πιθανή μεγάλη παραγγελία αεροσκαφών Boeing από κινεζικές εταιρείες.

Τέλος, είναι πιθανό να προστεθεί στην ατζέντα και το ζήτημα της Ουκρανίας, καθώς ο Τραμπ πιέζει τους συμμάχους των ΗΠΑ να αυξήσουν τις κυρώσεις κατά της Κίνας και της Ινδίας για τις αγορές ρωσικής ενέργειας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και την επίσπευση του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.