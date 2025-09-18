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Lavipharm: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5,7% το πρώτο εξάμηνο - Στα €7,7 εκατ. το EBITDA
Αναλύσεις
18:24 - 18 Σεπ 2025

Lavipharm: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5,7% το πρώτο εξάμηνο - Στα €7,7 εκατ. το EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή πορεία στο Α’ εξάμηνο του 2025, με αύξηση των πωλήσεων και ενίσχυση των κερδών EBITDA, ενώ η καθαρή κερδοφορία παρουσίασε σημαντική βελτίωση και η χρηματοοικονομική θέση παρέμεινε ισχυρή.

Συγκεκριμένα, οι ενοποιημένες πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 31,0 εκατ. ευρώ έναντι 29,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,7%. Οι ενοποιημένες πωλήσεις, μετά την αφαίρεση των rebates και clawback, ανήλθαν σε 26,7 εκατ. ευρώ έναντι 25,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,8%. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024, καταγράφοντας άνοδο 29,4%. Στα ενοποιημένα κέρδη EBITDA της περιόδου περιλαμβάνεται και το κέρδος από την πώληση της θυγατρικής Pharma Plus, ύψους 973 χιλ. ευρώ, το οποίο αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ως αποτέλεσμα από διακοπείσες δραστηριότητες.

Η λογιστική επίπτωση από την αποτίμηση των προγραμμάτων διάθεσης μετοχών (stock option και stock award plans) διαμορφώθηκε σε 480 χιλ. ευρώ, έναντι 675 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Υπενθυμίζεται ότι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών επηρεάζουν τα κέρδη EBITDA, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ-IFRS), αλλά δεν απαιτούν χρηματική καταβολή. Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 12,4 εκατ. ευρώ, έναντι 12,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους 5,7 εκατ. ευρώ το Α’ Εξάμηνο του 2024, που προέκυψε από την απόφαση του Ομίλου να προχωρήσει σε εκκαθάριση θυγατρικών με σωρευμένες ζημίες προηγούμενων ετών. Αφαιρώντας το έκτακτο αυτό έσοδο από το Α’ εξάμηνο του 2024, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους θα ανέρχονταν σε 2 εκατ. ευρώ, με την καθαρή κερδοφορία της περιόδου να παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση κατά 32%. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου, στις 30/6/2025, διαμορφώθηκε σε 27,5 εκατ. ευρώ.

«Τα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν συνέχεια της ανοδικής μας πορείας που διαγράφουμε τα τελευταία έτη. Παρά το γεγονός πως οι πωλήσεις μας το Α’ εξάμηνο καταγράφουν ήπια άνοδο, επιδιώκουμε και εργαζόμαστε με στόχο ένα πολύ καλό Β’ εξάμηνο, καθώς σύμφωνα με τις παραγγελίες που έχουμε ήδη λάβει από το εξωτερικό, οι πωλήσεις μας στις διεθνείς αγορές αναμένεται να σημειώσουν σημαντική άνοδο σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, αναμένουμε στο Β’ εξάμηνο σημαντική ανάπτυξη των πωλήσεων και στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης, όπου η αγορά αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς», δήλωσε ο κ. Βασίλης Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής της Lavipharm. «Οι επενδύσεις μας αποκαλύπτουν σταδιακά την πλήρη δυναμική τους. Η σταθερή πορεία ανάπτυξής μας , ενισχύει τη δέσμευσή μας για καινοτομία και ποιότητα, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στο Όραμά μας. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε σε τομείς με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων μας και στην εδραίωση της θέσης μας στην αγορά».

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