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Τσαβδαρίδης: Ύψιστη προτεραιότητα το δημογραφικό – Θέσαμε σε εφαρμογή ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών
Πολιτική
15:41 - 19 Σεπ 2025

Τσαβδαρίδης: Ύψιστη προτεραιότητα το δημογραφικό – Θέσαμε σε εφαρμογή ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών

Reporter.gr Newsroom
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«Η στρατηγική μας για τον Έβρο συνδυάζει την αγροτική ανάπτυξη με την εκπαίδευση και την έρευνα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και ισχυρά κίνητρα παραμονής. Με τις παρεμβάσεις μας αποδεικνύουμε ότι η ανάπτυξη και οι ευκαιρίες μπορούν να φτάσουν παντού, δίνοντας σε κάθε νέο άνθρωπο λόγο να ονειρευτεί, να μείνει και να προοδεύσει στον τόπο του».

Αυτό επεσήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας κ. Μπιμπίλα με θέμα την πληθυσμιακή και οικονομική κατάσταση της υπαίθρου στον βόρειο Έβρο.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης στην απάντησή του υπογράμμισε, ακόμη, ότι στον Έβρο υλοποιούνται σημαντικές δράσεις που ενισχύουν την τοπική οικονομία, στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν βάσιμες προοπτικές για το μέλλον. Αναφέρθηκε μάλιστα σε μια από τις σημαντικότερες δράσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για όσους μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους στους Δήμους Ορεστιάδας, Σουφλίου και Διδυμοτείχου. Εν συνεχεία, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τη δρομολόγηση πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για πρώτες κατοικίες σε παραμεθόριες περιοχές έως 1.500 κατοίκους, ένα μέτρο που θα προσφέρει ουσιαστική οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά και θα καταστήσει ελκυστικότερη την διαβίωση στις περιοχές αυτές.

Ειδική αναφορά, στο πλαίσιο της απάντησης, έγινε και στο νέο Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης στο οποίο έχει ενταχθεί η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με σκοπό να επιτευχθεί ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας εδαφική περιοχή. Προς την ίδια κατεύθυνση το Υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιεί επίσης το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», μέσω του οποίου στηρίζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και στο οποίο έχουν ήδη ενταχθεί επιχειρήσεις από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και με συνολικό προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ και αιτούμενη επιχορήγηση σχεδόν 4,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στην ίδια περιφέρεια λειτουργούν οκτώ Επιχειρηματικά Πάρκα -μεταξύ αυτών στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη- όπου υλοποιούνται σημαντικές δράσεις αναβάθμισης των υποδομών με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες.

Στόχος της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως εκφράζεται και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, είναι η δημιουργία νέων επενδύσεων, η αύξηση της απασχόλησης και η τόνωση της τοπικής οικονομίας.

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