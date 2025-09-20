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Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Πολιτική
11:37 - 20 Σεπ 2025

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες και τις διμερείς επαφές που εντάσσονται στην 80ή Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στη δεξίωση που παραθέτει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν των ηγετών.

Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιήσει δύο παρεμβάσεις στον ΟΗΕ. Η πρώτη, το πρωί, θα αφορά την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο, σε εκδήλωση της Αυστραλίας για την Προστασία των Παιδιών στην Ψηφιακή Εποχή. Η δεύτερη, το μεσημέρι, θα γίνει σε ανοιχτή συζήτηση της Νότιας Κορέας, που ασκεί καθήκοντα προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Σεπτέμβριο, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη και Ασφάλεια».

Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακό γεύμα που συνδιοργανώνουν 28 ομογενειακές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι AHEPA, HALC, PSEKA, AHI, HANC, HACC. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν επιφανείς ομογενείς με παρασημοφόρηση.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα απευθύνει σύντομο μήνυμα στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με το Βραβείο Templeton, μετά από συνάντηση μαζί του νωρίτερα.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφερόμενος στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις προκλήσεις και τους κινδύνους από την Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με επενδυτές και εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της φαρμακοβιομηχανίας. Θα παρουσιάσει τις επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, η οποία πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα και δίνει τη δυνατότητα για μειώσεις φόρων, παρά τη διεθνή ρευστότητα και αστάθεια.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, θα έχει σημαντικές συναντήσεις με ηγέτες: την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, με τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρόεδρο της Υεμένης, Ρασάντ Αλ Αλίμι, και πιθανόν με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, θα συναντηθεί με τον Πρίγκιπα-Διάδοχο του Κουβέιτ, Σεΐχη Σαμπάχ Χλαΐντ Αλ-Χαμάντ Αλ-Σαμπάχ, ενώ την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Όπως κάθε χρόνο, θα έχει επαφές με εκπροσώπους μεγάλων αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων.

Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνεντεύξεις και θα συμμετάσχει σε ειδικές συζητήσεις με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, θα είναι προσκεκλημένος στον κύκλο ειδικών συζητήσεων της Wall Street Journal με θέμα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (Journal House UNGA), σε συζήτηση με τίτλο «Is Greece back?», την οποία θα συντονίζει η αρχισυντάκτρια της WSJ, Έμα Τάκερ.

Την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου, θα δώσει ζωντανή συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο Bloomberg.

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