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Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναρτώνται από σήμερα οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου
Ειδήσεις
21:59 - 22 Σεπ 2025

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αναρτώνται από σήμερα οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου

Reporter.gr Newsroom
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Ξεκίνησαν από σήμερα 22/9 να αναρτώνται οι απορριπτικές αποφάσεις ασύλου που εκδίδει η Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, παρά τους ισχυρισμούς των προηγούμενων ημερών που έκαναν λόγο για επ' αόριστον αναστολή έκδοσης απορριπτικών αποφάσεων ασύλου, αναφέρουν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Οι αποφάσεις ασύλου πρώτου βαθμού μετά την αναγκαία ψηφιακή μορφοποίηση και επιβεβλημένη μετάφρασή τους σε 12 γλώσσες, άρχισαν εκ νέου από σήμερα να αναρτώνται.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ολοένα και πληθαίνουν οι καταδικαστικές αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σε βάρος μεταναστών που διαμένουν παράνομα στη χώρα. Όπως ορίζει ο νέος νόμος, η συντριπτική πλειοψηφία των μεταναστών που λαμβάνουν απορριπτικές αποφάσεις αναγκάζονται να επιλέξουν την οικειοθελή αποχώρηση τους από την χώρα προκειμένου να αποφύγουν τις ποινές φυλάκισης του πρόσφατου νόμου για το μεταναστευτικό. Σύμφωνα με αυτόν, όσοι συλλαμβάνονται δίχως νομιμοποιητικά έγγραφα κινδυνεύουν με μίνιμουμ ποινή φυλάκισης δύο έτη.

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