Πιερρακάκης: Ένα δισεκατομμύριο ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων το 2026

Το όφελος των δημοσίων υπαλλήλων από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα μόνιμα μέτρα της ΔΕΘ εκτιμάται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κυριάκο Πιερρακάκη.

Μιλώντας χθες το βράδυ στο Kontra Channel, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε πως «το 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν συνολικά το ποσό αυτό στους λογαριασμούς τους».

Το όφελος θα προκύψει από τρεις παρεμβάσεις:

τις αυξήσεις σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, κόστους 240 εκατ. ευρώ,

την αύξηση του κατώτατου μισθού, που συμπαρασύρει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, κόστους 360 εκατ. ευρώ,

τη μείωση φορολογικών συντελεστών, κόστους 400 εκατ. ευρώ.

«Το κόστος από την εφαρμογή του 13ου μισθού θα ήταν 1,35 δισ. ευρώ κι εμείς δίνουμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ», τόνισε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Όταν λέμε μειώνουμε τους άμεσους φόρους, αυτό αφορά δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, αγρότες. Αφορά το σύνολο της κοινωνίας από την οποία αφαιρείς βάρη».

Ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος». Μίλησε για «τη μεγαλύτερη μείωση φόρων που έχει γίνει ποτέ» και υπενθύμισε: «Κάναμε μια μεταρρύθμιση: αλλάξαμε τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα φορολογίας στην Ελλάδα και αυτό θα ισχύσει από την Πρωτοχρονιά».

Σχετικά με το σουηδικό μοντέλο για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, σχολίασε: «Η Σουηδία δεν παίρνει μόνιμα μέτρα, αυτό που ανακοίνωσαν είναι μέτρο προσωρινό. Τα δικά μας μέτρα, αυτά που ανακοινώσαμε στη ΔΕΘ, είναι μόνιμα», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Είμαστε σε μια διαδρομή που αφαιρεί προβλήματα. Είμαστε πάνω από κάθε πρόβλημα. Κάθε σπιθαμή χώρου που δημιουργείται, προτεραιοποιείται για να πάει σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη, πάντα όμως με μία λογική».

Απαντώντας στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μέτρα 4 δισ. ευρώ επιπλέον των 1,76 δισ. ευρώ της κυβέρνησης, ο υπουργός σημείωσε: «Το ΠΑΣΟΚ προτείνει συνολικά μέτρα 5,76 δισ. ευρώ που ισοδυναμούν με 2 επιπλέον φόρους ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή θα πληρώναμε 3 ΕΝΦΙΑ. Η αντιπολίτευση ζει σε επαυξημένη πραγματικότητα».

Τέλος, για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε: «Σε μια Δημοκρατία, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το χέρι του. Αλλά καλό θα είναι να έχει κάτι να πει. Διότι καλώς ή κακώς πλέον, το 2025, όταν σηκώνεις το χέρι σου δεν μπορείς να πεις μόνο συνθήματα. Έχουμε την ευθύνη να μιλάμε με όρους αλήθειας».