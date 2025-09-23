Eurobank: Εξασφαλίζει επιπλέον €200 εκατ. με πρόσθετη έκδοση ομολόγου με λήξη το 2028

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Ο διακανονισμός της έκδοσης των Νέων Τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι Τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους Τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.