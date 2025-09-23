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Eurobank: Εξασφαλίζει επιπλέον €200 εκατ. με πρόσθετη έκδοση ομολόγου με λήξη το 2028
Ανακοινώσεις
09:21 - 23 Σεπ 2025

Eurobank: Εξασφαλίζει επιπλέον €200 εκατ. με πρόσθετη έκδοση ομολόγου με λήξη το 2028

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank ανακοίνωσε ότι ως αποτέλεσμα του σταθερού ενδιαφέροντος θεσμικών επενδυτών για το ομόλογο σταθερού τοκομεριδίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2028 που εξέδωσε αρχικά στις 07 Ιουλίου 2025 (ISIN: XS3110850347) (οι “Υφιστάμενοι Τίτλοι”), κατέληξε  επιτυχώς σε συμφωνία με τις DeutscheBankκαι BNPParibas, να προβεί σε πρόσθετη έκδοση συνολικού ονομαστικού ποσού  ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, με ιδιωτική τοποθέτηση,  επί των Υφιστάμενων Τίτλων. Η τιμή έκδοσης των Νέων Τίτλων είναι 99,817%, που συνεπάγεται απόδοση 2,978%.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης. Ο διακανονισμός της έκδοσης των Νέων Τίτλων θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου 2025. Οι Τίτλοι θα είναι εισηγμένοι στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τους Τίτλους θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά στην Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.

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