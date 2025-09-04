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Σουηδία: Σχεδιάζει να μειώσει στο μισό το ΦΠΑ στα τρόφιμα
Ειδήσεις
14:05 - 04 Σεπ 2025

Σουηδία: Σχεδιάζει να μειώσει στο μισό το ΦΠΑ στα τρόφιμα

Reporter.gr Newsroom
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Η σουηδική κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώσει κατά το ήμισυ το ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6% στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, προκειμένου να ενισχύσει τα νοικοκυριά και την ευρύτερη οικονομία, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (4/9). 

Η ανάπτυξη έχει σταματήσει λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί σε σχέση με τους δασμούς, με τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να διστάζουν να δαπανήσουν παρά τη σειρά μειώσεων των επιτοκίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναπληρώτρια πρωθυπουργός, Έμπα Μπους, δήλωσε ότι η μείωση του ΦΠΑ θα είναι προσωρινή, μεταξύ Απριλίου 2026 και Δεκεμβρίου 2027. «Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στα νοικοκυριά που έχουν περάσει τις πιο δύσκολες στιγμές», δήλωσε στην πλατφόρμα «X».

Η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο προϋπολογισμός για το 2026, έτος εκλογών, θα περιλαμβάνει 80 δισεκατομμύρια κορώνες για μη χρηματοδοτούμενα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας.

Η κυβέρνηση, η οποία προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,9% φέτος και 3,0% το 2026, θα υποβάλει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό στο κοινοβούλιο στις 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτές έχουν δηλώσει ότι είναι πιθανό να περιλαμβάνει μειώσεις φόρων εισοδήματος και εταιρικών φόρων, καθώς και μη χρηματοδοτούμενες δαπάνες.

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