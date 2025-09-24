Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά: Οι άριστοι αποδείχθηκαν επικίνδυνοι ερασιτέχνες

Σκληρή κριτική προς τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών άσκησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη Βουλή με αφορμή την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Στην παρέμβαση του στην Ολομέλεια όπου συζητείται σ/ν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών για την ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος καταλόγισε στην κυβέρνηση ανεπάρκεια, προχειρότητα κι ερασιτεχνισμό. Με αφορμή την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, έκανε λόγο για «προχειρότητα και ερασιτεχνισμό» του ΥΠΕΞ. «Αναδείξατε τη συνάντηση ως κρίσιμη για τα ελληνοτουρκικά και τελικά τίποτα δεν έγινε. Δεν εκτίθεται έτσι η χώρα;» διερωτήθηκε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για λανθασμένους χειρισμούς.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στις εκτιμήσεις της κυβέρνησης περί «απομονωμένου Ερντογάν», σχολιάζοντας ειρωνικά: «Τον είδατε απομονωμένο στη συνάντηση Τραμπ με τους ηγέτες των ισλαμικών χωρών; Από πού είναι απομονωμένος; Από την Κίνα; Από τις ΗΠΑ; Από την Ευρώπη;»

Παράλληλα, αμφισβήτησε το αφήγημα των «ήρεμων νερών», επικαλούμενος τη ρητορική του Τούρκου προέδρου στον ΟΗΕ, όπου υποστήριξε ότι «καμία ενεργειακή επένδυση στην Ανατολική Μεσόγειο δεν θα γίνει χωρίς έγκριση της Άγκυρας». «Ήρεμα νερά υπάρχουν μόνο στην προπαγάνδα σας» είπε χαρακτηριστικά.

«Τα λέω αυτά γιατί εδώ υπάρχει μια κατάσταση. Οι άριστοι είναι ερασιτέχνες και εν τέλει είναι και επικίνδυνοι για πολύ σοβαρά θέματα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με την Κύπρο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι οδήγησε σε «πρωτοφανή δημόσια αντιπαράθεση» με τη Λευκωσία για το ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίου, τονίζοντας ωστόσο πως η ένταση αποκλιμακώθηκε μετά τη χθεσινή κοινή ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε και τη στάση της Αθήνας απέναντι στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε «απολογητή του Νετανιάχου». Ζήτησε την επιβεβαίωση του ψηφίσματος του 2015 για το Παλαιστινιακό και την επιβολή κυρώσεων, ώστε «η Ελλάδα να σταθεί στο πλευρό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Στη συνέχεια εξαπέλυσε νέα βολή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι «μεθόδευσε μια διαδικασία-παρωδία» που οδηγεί στη συγκάλυψη. «Από τον κατάλογο των μαρτύρων απουσιάζουν οι πρωταγωνιστές του σκανδάλου, ενώ κλήθηκαν ακόμη και… νεκροί», είπε καυστικά. Υποστήριξε επίσης ότι ο πρωθυπουργός «αρχικά υποβάθμιζε το σκάνδαλο ως ”σκιές” και αργότερα παρενέβη για να αποτρέψει τη Δικαιοσύνη από την έρευνα».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για παρέμβαση στη Δικαιοσύνη μετά το δυστύχημα. «Δεν περίμενα ποτέ ότι το 2025 θα συζητούσαμε για άνθρωπο που ξεκινάει απεργία πείνας για να διεκδικήσει ένα αυτονόητο δικαίωμα» είπε.

Επιπλέον, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας «μνημείο προχειρότητας», ενώ άσκησε κριτική στην πρόβλεψη για το Δ.Σ. της ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για «περιφρόνηση προς τη Θεσσαλονίκη». Στάθηκε επίσης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, το οποίο, όπως τόνισε, μαζί με την ακρίβεια «στραγγαλίζουν την καθημερινότητα των πολιτών».

Κλείνοντας, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε: «Η Ελλάδα μπορεί, αρκεί να υπάρξει αλλαγή πορείας. Θα αγωνιστούμε ώστε η κυβέρνηση να αποτελέσει παρελθόν το συντομότερο δυνατό».