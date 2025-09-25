Χατζηδάκης: Δεν κάνουμε πολιτική με σαπουνόφουσκες – «Ήρεμα νερά» στα ελληνοτουρκικά

Σύντομη συνάντηση με το Ντόναλντ Τραμπ είχε χθες Τετάρτη (24/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ενημέρωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος αναφέρθηκε, επίσης, στη ματαίωση του ραντεβού με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και στην υπόθεση με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης - και είναι εθνικιστές αυτοί - είτε πιστεύουν τόσο πολύ πια στην ελληνοτουρκική προσέγγιση και φιλία, ώστε στενοχωρήθηκαν με την ακύρωση του ραντεβού, είτε οι ίδιοι πιστεύουν τόσο πολύ στις ικανότητες του κ. Μητσοτάκη, που απογοητεύτηκαν από το ότι ο πρωθυπουργός θα ισοπέδωνε τον κ. Ερντογάν σε αυτήν τη συνάντηση», ανέφερε με χιούμορ ο κ. Χατζηδάκης.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι «από την εποχή της κυβέρνησης Τσίπρα μέχρι και τα όσα συνέβησαν στον Έβρο και στο Αιγαίο, τα πράγματα είχαν οξυνθεί. Τα τελευταία 2,5 χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει, έχουν σταματήσει οι υπερπτήσεις, έχει υπάρξει αυτό που λέμε «ήρεμα νερά» και αυτό πρέπει να αποτιμηθεί θετικά». Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα «δεν σταμάτησε ούτε μια στιγμή να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα», φέρνοντας ως παραδείγματα το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα οικολογικά πάρκα και τις έρευνες της Chevron νοτίως της Κρήτης.

Για το «c'est la vie» του πρωθυπουργού εξήγησε: «Η φράση αυτή σημαίνει ότι θέλουμε να υπάρχει βελτίωση των σχέσεών μας με την Τουρκία, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και χωρίς η Ελλάδα να αποστεί από την υπεράσπιση των συμφερόντων της. Δεν κάνουμε πολιτική με σαπουνόφουσκες». Όπως πρόσθεσε, η κυβέρνηση «απαντά με έργα στην εύκολη κριτική», φέρνοντας ως παράδειγμα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τη στάση της Αθήνας απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σε ό,τι αφορά τον Πάνο Ρούτσι, ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε την κριτική που ασκείται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα: «Σεβαστή η κάθε άποψη, ιδιαίτερα των πρώην πρωθυπουργών. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι συνήθως στα κράτη-δικαίου δεν παρατηρείται το φαινόμενο στις δίκες να λέει ο οποιοσδήποτε στους ανακριτές «πηγαίνετε προς τα εδώ - πηγαίνετε προς τα εκεί». Μια τέτοια παρέμβαση της κυβέρνησης θα ήταν εξωθεσμική».

Υπενθύμισε ότι «δεν έγιναν τέτοιες παρεμβάσεις ούτε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ούτε στη δίκη για τη Μάνδρα ούτε στη δίκη για το Μάτι», ενώ σημείωσε πως «το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκταφή δεν χάνεται και μπορεί να υποβληθεί στο πλαίσιο της δίκης». Καταλήγοντας, τόνισε ότι το θέμα δεν είναι ούτε πολιτικό, ούτε κομματικό. «Είναι θέμα που αφορά στη Δικαιοσύνη και πρέπει να κριθεί και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις με βάση τους κανόνες δικαιοσύνης».