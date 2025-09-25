XA: Συνεχίζει να υπεραποδίδει με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες και «guest star» τη LAMDA

Η 5η συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ (ΓΔ 2065 +0,11%) είχε και πάλι τραπεζική σφραγίδα ιδιαίτερα στο τελευταίο κομμάτι της συνεδρίασης (ΔΤΡ +0,70%).

Υπήρξε ισορροπία σε ανοδικές/καθοδικές και πρωταγωνίστρια την μετοχή της ΛΑΜΔΑ (7,80 +4,8%) μετά από πολύ καιρό και εν μέσω της νέας συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για ανάπτυξη εστίας για 1000 φοιτητές εντός του Ελληνικού.

Πέραν των τραπεζών ΕΛΧΑ, ΕΛΠΕ, ΜΟΗ ήταν οι μετοχές που ξεχώρισαν, ενώ πιέσεις ασκήθηκαν σε ΜΠΕΛΑ, ΤΙΤΑΝ, ΣΑΡ και ΟΤΕ.

Κάτω από τον πήχη των αναλυτών τα αποτελέσματα εξαμήνου τόσο για την ΜΠΕΛΑ με κέρδη στα 117 εκ. -4% και μειωμένα περιθώρια κέρδους, όσο και για τον ΑΔΜΗΕ με τα ebitda -15% και τα κέρδη -12% στα 34 εκ., βελτίωση μεγεθών για την ΑΕΜ με έσοδα 59 εκ. (+7,9%) και κέρδη 1,2 εκ. ευρώ.

Μεγάλη η συμμετοχή στις δύο παράλληλες εκδόσεις Ομολόγων από ΙΝΛΟΤ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ συνολικού ύψους 1,4 δις περίπου με τις αποδόσεις να κλείνουν μάλλον στο κάτω εύρος των προσφορών.

Δεύτερη συνεχόμενη πτώση στις αμερικανικές αγορές μετά τα ιστορικά ρεκόρ, χωρίς πάντως να επηρεάζεται η συνολική εικόνα που στο τελευταίο διάστημα είναι σαφώς υπέρ τους έναντι των ευρωπαϊκών, με τις έως τώρα αποδόσεις Σεπτεμβρίου να δίνουν για τον S&P +2,7% και για τον Dax -2.8%.

To XA για την ώρα συνεχίζει να υπεραποδίδει μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών με την μηνιαία απόδοση στο +2,2% και την ετήσια στο +40,6%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης