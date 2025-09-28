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Κρεμλίνο εναντίον Ζελένσκι για βομβαρδισμό Κιέβου: Προσπαθεί να δείξει ότι είναι γενναίος στρατιώτης
Ειδήσεις
15:50 - 28 Σεπ 2025

Κρεμλίνο εναντίον Ζελένσκι για βομβαρδισμό Κιέβου: Προσπαθεί να δείξει ότι είναι γενναίος στρατιώτης

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέο κύκλο λεκτικής και στρατιωτικής αντιπαράθεσης εισέρχονται Μόσχα και Κίεβο, μετά τον ανηλεή βομβαρδισμό της ουκρανικής πρωτεύουσας και τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι που προειδοποίησε ότι οι Ρώσοι αξιωματούχοι πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγιά τους.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία «χάνει τον πόλεμο» και ότι οι διαπραγματευτικές της θέσεις «επιδεινώνονται καθημερινά». «Ο Ζελένσκι προσπαθεί να δείξει στους Ευρωπαίους, που τώρα λειτουργούν ως κουβαλητές, ότι είναι γενναίος στρατιώτης», είπε δηκτικά, σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Ουκρανού ηγέτη στο Axios.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θα αντιλαμβανόταν το Κρεμλίνο μια ενδεχόμενη επίθεση στο κέντρο της ρωσικής εξουσίας, ο Πεσκόφ περιορίστηκε να δηλώσει πως «είναι καλύτερο να μην το συζητάμε».

Ολονύκτιος βομβαρδισμός με drones και πυραύλους

Παράλληλα, η Ουκρανία βίωσε μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εκτόξευσε μέσα σε μία νύχτα 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 48 πυραύλους, με κύριο στόχο το Κίεβο αλλά και άλλες πόλεις.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους, ωστόσο οι καταστροφές υπήρξαν εκτεταμένες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 67 τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το φιλοουκρανικό DeepState, η Ρωσία ελέγχει πλέον το 19% του ουκρανικού εδάφους, με 4.729 τετραγωνικά χιλιόμετρα να έχουν καταληφθεί μέσα στον τελευταίο χρόνο.

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