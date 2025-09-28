Ανδρουλάκης από Χίο: Έκκληση για άμεση στήριξη μετά τις πυρκαγιές και κριτική στην κυβέρνηση

Στη Βολισσό της Χίου, περιοχή που το καλοκαίρι επλήγη από καταστροφικές πυρκαγιές, βρέθηκε την Κυριακή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι περίπου 120.000 στρέμματα δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων καταστράφηκαν, ενώ αρκετές κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Υπογράμμισε την ανάγκη για επένδυση στην πρόληψη και τη δημιουργία τοπικών σχεδίων πολιτικής προστασίας, αλλά και για ένα σχέδιο αναζωογόνησης του νησιού.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την ανάγκη άμεσης οικονομικής στήριξης σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των καταστροφών και να ξεκινήσει η ανασυγκρότηση της παραγωγής.

Σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, ο κ. Ανδρουλάκης ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργό για τη σύνδεση της συμμετοχής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας με την άρση του casus belli, χαρακτηρίζοντας την προσέγγιση αυτή «επικίνδυνο ερασιτεχνισμό». Υποστήριξε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την ίδια, ενώ η άρση του casus belli προσφέρει μόνο πρόσκαιρα οφέλη για την Ελλάδα.

Τέλος, σχολιάζοντας ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για «φωνές μεμψιμοιρίας» στην Ελλάδα, ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε ότι η ακρίβεια, η κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων αποτελούν πραγματικά προβλήματα και όχι μεμψιμοιρία. Τόνισε ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης οδηγούν χιλιάδες Έλληνες σε κοινωνικά αδιέξοδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πολιτική αλλαγή.