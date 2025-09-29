Τέμπη - ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Αθήνα η Λάουρα Κοβέσι - Συναντήσεις με υπουργούς

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Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, αναμένεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να επισκεφθεί την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην πρωτεύουσα, θα έχει συναντήσεις με υπουργούς, κυβερνητικά στελέχη, τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ θα επισκεφθεί και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ειδικότερα, μεταξύ των άλλων, θα συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη.

Στην επίσημη ατζέντα της συνάντησης με τον κ. Φλωρίδη, είναι το αίτημα της Λάουρα Κοβέσι για ενίσχυση του Τμήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Δεδομένα, όμως, θα υπάρξει συζήτηση για τις δύο μεγάλες υποθέσεις που παρακολουθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα, των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, θα συναντηθεί με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα και άλλους.

Πάντως, δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου.