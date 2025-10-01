Συνάντηση Χατζηδάκη-Αντιπροέδρου Εθνοσυνέλευσης Βιετνάμ: Ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας – Ναυτιλία και υποδομές στο επίκεντρο

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, κ. Nguyen Duc Hai, ο οποίος επισκέπτεται τη χώρα μας ως επικεφαλής αντιπροσωπείας της Εθνοσυνέλευσης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε τη σημασία της επετείου των 50 χρόνων από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βιετνάμ, επισημαίνοντας ότι η σταθερή σχέση συνεργασίας αποτελεί το θεμέλιο για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Συζητήθηκαν διεξοδικά οι δυνατότητες διεύρυνσης της οικονομικής συνεργασίας, ιδίως μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Βιετνάμ. Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε το ελληνικό ενδιαφέρον για την πρόσβαση των προϊόντων μας στη βιετναμέζικη αγορά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες συνεργασίας στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και της ναυτιλίας.

Στο ζήτημα της ναυτιλίας, υπογραμμίστηκε η κοινή δέσμευση Ελλάδας και Βιετνάμ στην ελευθερία και ασφάλεια των θαλασσίων οδών, βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Οι δύο πλευρές έχουμε κοινή ευθύνη να μετατρέψουμε τις πολλές δυνατότητες συνεργασίας σε απτά αποτελέσματα, προς όφελος των πολιτών μας».