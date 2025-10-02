Ideal Holdings: Ολοκλήρωση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Ideal Technology

Η υπ’ αριθ. 3805074/02-10-2025 Απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής «IDEAL TECHNOLOGY A.E.» καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 02.10.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΚΑΚ) 5577012.
Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε χωρίς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, δεδομένου ότι η απορροφώμενη ήταν κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας.
Δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές της Εταιρείας, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν τρίτοι μέτοχοι προς ανταλλαγή ή συμμετοχή. Η συγχώνευση δεν επέφερε καμία μεταβολή στη μετοχική σύνθεση της Εταιρείας.