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Τσιάρας: Τεράστια θέματα στα νέα βιολογικά προϊόντα – Ενδέχεται να μην προχωρήσουν
Πολιτική
11:20 - 03 Οκτ 2025

Τσιάρας: Τεράστια θέματα στα νέα βιολογικά προϊόντα – Ενδέχεται να μην προχωρήσουν

Reporter.gr Newsroom
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Ανοιχτό ενδεχόμενο να μην συνεχιστεί το επόμενο διάστημα το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα νέα βιολογικά άφησε την Παρασκευή (3/10) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Τεράστια ζητήματα με τα νέα βιολογικά – Πιθανόν αρκετά δεν θα προχωρήσουν

«Για τα νέα βιολογικά έχουμε τεράστια θέματα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Και ενδεχομένως θα σκεφτούμε για το κατά πόσο θα προχωρήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και αυτό επειδή αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, με βάση τον αριθμό των αποχωρήσεων, με βάση τον αριθμό των ελέγχων, με βάση τις εκθέσεις που έχουμε από το ΔΑΟΚ το συντριπτικό ποσοστό των αιτούντων που έχει ενταχθεί στα βιολογικά θα πρέπει να απενταχθεί. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα.

Και για αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε συνολικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Προαναγγέλλω ότι τα νέα βιολογικά πιθανόν δεν θα προχωρήσουν. Δηλαδή τα φετινά βιολογικά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τους αριθμούς θα κατανοήσετε γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό» σημείωσε και συνέχισε λέγοντας πως η πλειονότητα των αιτούντων για τα νέα βιολογικά θα απενταχθεί για διαφορετικούς λόγους», δήλωσε ο κ. Τσιάρας στο OPEN.

Κάποιοι από αυτούς σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα είναι οι εξής:

«Όταν προαναγγείλαμε τους ελέγχους για τα βιολογικά και υπήρξε μια οικειοθελής αποχώρηση. Όταν είπαμε ότι θα κάνουμε τους ελέγχους, εξαφανίζονταν οι ελεγχόμενοι. Όταν γίναν κάποιοι έλεγχοι από τη ΔΑΟΚ προέκυψε πως αυτοί δεν είχαν τηρήσει το πρωτόκολλο βιολογικότητας. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια εκτεταμένη πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αφήσουμε να συνεχιστεί» τόνισε.

«Αυτή τη στιγμή αυτά φεύγουν από το τραπέζι διότι το συντριπτικό ποσοστό δεν είναι στην κατηγορία των πραγματικών δικαιούχων. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που προκύπτει» υπογράμμισε.

Κοντά η ολοκλήρωση ελέγχων στα παλαιά

Επίσης μίλησε για τα παλαιά βιολογικά. «Είναι πολύ κοντά η ολοκλήρωση του ελέγχου για τα παλαιά βιολογικά. Εδώ έχουμε σημαντικά ευρήματα .. ευρήματα αποκλίσεων σε σχέση με αυτό που είχε δηλωθεί το 2022, το 2023 και το 2024» είπε.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για το εάν πρόκειται για αποκλίσεις ή για απάτες. «Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το πω. Αυτή είναι όμως μια διαδικασία που εξελίσσεται επί τη βάσει των αποδεικτικών στοιχείων. Θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ενδεχομένως να λείπει το στοιχείο της απάτης… ενδεχομένως να ενείχε το να ακολουθεί κανείς μια πεπατημένη χωρίς ελέγχους, χωρίς διασταυρώσεις και χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται να δημιουργούνται κάποια συγκεκριμένα προβλήματα» απάντησε.

«Αυτό που δεν κατανοεί εύκολα κανείς και βεβαίως νομίζω πως όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία είναι πολυεπίπεδη και παραγοντική. Δηλαδή είναι διαφορετικό το μοντέλο που ακολουθεί κανείς προκειμένου να πάρει επιδοτήσεις για να πάρει βιολογικά. Διαφορετικό είναι το μοντέλο για να πάρει κανείς επιδοτήσεις για οικολογικά σχήματα Έχουμε τη βασική και τη συνδεδεμένη που είναι άμεσες οι ενισχύσεις που αφορούν στην ίδια την παραγωγή και στην ίδια διαδικασία. Το να ενταχθεί κανείς στα οικολογικά σχήματα ή στα βιολογικά έχει κάποιες προϋποθέσεις» συμπλήρωσε.

Μπαίνουμε στη λογική υιοθέτησης αντικειμενικών κριτηρίων για να δώσουμε επιδοτήσεις στο ζωικό κεφάλαιο

Σχετικά με τη βασική ενίσχυση ο υπουργός τόνισε: «Εκεί είναι τα μεγάλα ποσά τα οποία πραγματικά κατευθύνονται στους δικαιούχους. Και αυτό είναι πραγματικά μια μεγάλη ανάσα. Εάν θα μιλήσουμε για τα ποσά που αφορούν στην βιολογική ή στα οικολογικά σχήματα είναι συμπληρωματικά κατά κάποιον τρόπο. Η βασική όμως ενίσχυση και οι συνδεδεμένες είναι αυτό το οποίο περιμένει ο μέσος Έλληνας παραγωγός προκειμένου να στηριχθεί από τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Εδώ έχουμε ουσιαστικά σε εξέλιξη την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου -ειδικά για τον υπολογισμό στην κτηνοτροφία. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζαμε στο παρελθόν τα βοσκοτόπια, -τα εικονικά βοσκοτόπια, τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα -θα μπορούσαν να επιδοτηθούν και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν συνεχίζεται .Με άλλα λόγια στον υπολογισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη: τα τιμολόγια για τις πωλήσεις γάλακτος, τα τιμολόγια για τις πωλήσεις κρέατος, τιμολόγια για την αγορά ζωοτροφών κάτι το οποίο στην πραγματικότητα τεκμηριώνει και τον πραγματικό αριθμό τον ζώων. Άρα μπαίνουμε σε μια λογική υιοθέτησης αντικειμενικών κριτηρίων για να δώσουμε επιδοτήσεις πλέον για το ζωικό μας κεφάλαιο» τόνισε.

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