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Πώς σχολίασε ο Μαρινάκης τη... διαφοροποίηση Δένδια για τον Ρούτσι
Πολιτική
12:06 - 03 Οκτ 2025

Πώς σχολίασε ο Μαρινάκης τη... διαφοροποίηση Δένδια για τον Ρούτσι

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Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια για τον Πάνο Ρούτσι από το βήμα της Βουλής ερμηνεύθηκαν από πολλούς ως διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας από την κυβερνητική... γραμμή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε μια ημέρα μετά να υποβαθμίσει το γεγονός.

Αρχικά παρατήρησε ότι «αρέσει πολύ ο τίτλος περί διαφοροποίησης για διάφορα θέματα» και πρόσθεσε ότι «μόνο εγώ 5-6 φορές έχω πει εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ότι σε ανθρώπινο όπως είπε και ο κ. Δένδιας στέκομαι δίπλα στον Πάνο Ρούτσι όσο μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που περνάει».

Πρόσθεσε ακόμα πως «το θέμα είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Αλίμονο αν κυβερνητικό στέλεχος ή στέλεχος της αντιπολίτευσης που εκπροσωπεί εκτελεστική και νομοθετική εξουσία διανοηθεί να πει σε μια άλλη εξουσία τι να κάνει. Εκεί η Ελλάδα θα γίνει μπανανία, ζούγκλα».

Με κόσμιο τρόπο άφησε πάντως και μία αιχμή για τον Νίκο Δένδια λέγοντας πως «δεν πρόκειται ποτέ η ΝΔ να μπει στη διαδικασία είτε για να γίνει αρεστή είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη δικαιοσύνη».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 12:08
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