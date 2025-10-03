Πώς σχολίασε ο Μαρινάκης τη... διαφοροποίηση Δένδια για τον Ρούτσι

Οι δηλώσεις του Νίκου Δένδια για τον Πάνο Ρούτσι από το βήμα της Βουλής ερμηνεύθηκαν από πολλούς ως διαφοροποίηση του υπουργού Άμυνας από την κυβερνητική... γραμμή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε μια ημέρα μετά να υποβαθμίσει το γεγονός.

Αρχικά παρατήρησε ότι «αρέσει πολύ ο τίτλος περί διαφοροποίησης για διάφορα θέματα» και πρόσθεσε ότι «μόνο εγώ 5-6 φορές έχω πει εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ότι σε ανθρώπινο όπως είπε και ο κ. Δένδιας στέκομαι δίπλα στον Πάνο Ρούτσι όσο μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που περνάει».

Πρόσθεσε ακόμα πως «το θέμα είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Αλίμονο αν κυβερνητικό στέλεχος ή στέλεχος της αντιπολίτευσης που εκπροσωπεί εκτελεστική και νομοθετική εξουσία διανοηθεί να πει σε μια άλλη εξουσία τι να κάνει. Εκεί η Ελλάδα θα γίνει μπανανία, ζούγκλα».

Με κόσμιο τρόπο άφησε πάντως και μία αιχμή για τον Νίκο Δένδια λέγοντας πως «δεν πρόκειται ποτέ η ΝΔ να μπει στη διαδικασία είτε για να γίνει αρεστή είτε για να γίνουν δημοφιλή τα στελέχη της, να παρέμβει στη δικαιοσύνη».