ΔΥΠΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις–δηλώσεις προτίμησης ΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2025–2026

Δικαίωμα υποβολής
Δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.
Προσλήψεις
- Θέσεις Προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
- Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός σχολικού έτους.
- Σκοπός: κάλυψη των αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.
Προθεσμία υποβολής
Από την Παρασκευή 03/10/2025, ώρα 10:00 έως το Σάββατο 04/10/2025, ώρα 23:59.
Τρόπος υποβολής
Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet εδώ.
Διαδρομή στο gov.gr
Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ