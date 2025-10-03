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ΔΥΠΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις–δηλώσεις προτίμησης ΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2025–2026
Εργασιακά
11:53 - 03 Οκτ 2025

ΔΥΠΑ: Πρόσκληση εκπαιδευτικών για αιτήσεις–δηλώσεις προτίμησης ΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2025–2026

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) καλεί τα εγγεγραμμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση–δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Δικαίωμα υποβολής

Δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.

Προσλήψεις

  • Θέσεις Προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
  • Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός σχολικού έτους.
  • Σκοπός: κάλυψη των αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής

Από την Παρασκευή 03/10/2025, ώρα 10:00 έως το Σάββατο 04/10/2025, ώρα 23:59.

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet εδώ.

Διαδρομή στο gov.gr

Εκπαίδευση → Επαγγελματίες Εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

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