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Δένδιας: Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του
Πολιτική
15:16 - 02 Οκτ 2025

Δένδιας: Δεν διανοούμαι πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε την Πέμπτη (2/10) στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του γιου του, ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τονίζοντας ότι «καμία κυβέρνηση, ούτε η σημερινή ούτε οποιαδήποτε άλλη, δεν μπορεί να έχει διαφορετική θέση».

Ο υπουργός Άμυνας, σχολιάζοντας την περίπτωση του απεργού πείνας, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορούσε να απαγορευθεί σε έναν πατέρα να αναζητήσει οποιαδήποτε αλήθεια εκείνος θεωρεί αναγκαία».

Η τοποθέτηση του Υπουργού Άμυνας:

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του. Δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση. Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, που βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».

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