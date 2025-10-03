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Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κύριο προσόν του Κουρδή ήταν η συνεργασία με τον Αυγενάκη
Πολιτική
17:26 - 03 Οκτ 2025

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κύριο προσόν του Κουρδή ήταν η συνεργασία με τον Αυγενάκη

Reporter.gr Newsroom
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«Η ΝΔ έσπευσε να πανηγυρίσει διότι ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Κουρδής, δήθεν «κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρέμβασης υπουργών στις αγροτικές αποζημιώσεις» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: Η «αξιοπιστία» του ισχυρισμού αυτού είναι ευθέως ανάλογη των «προσόντων» τα οποία επικαλέστηκε ο ίδιος ο κ. Κουρδής για να δικαιολογήσει την τοποθέτησή του σε μια θέση τόσο κομβική για την ορθή κατανομή ευρωπαϊκών επιδοτήσεων».

«Συγκεκριμένα», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, «απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ο κ. Κουρδής παραδέχτηκε ότι ουδεμία συμβατότητα είχε με τον ρόλο τον οποίο κλήθηκε να υπηρετήσει. Κύριο ”προσόν” στο βιογραφικό του, ήταν η ”δοκιμασμένη συνεργασία” με τον Λ. Αυγενάκη στο υπουργείο Αθλητισμού, καθώς ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας!»

«Αυτοί είναι οι ”άριστοι” του κ. Μητσοτάκη, που κυνικά ομολογούν ότι μοναδικό τους προσόν είναι η ”καριέρα” με βύσμα στο πελατειακό κράτος της ΝΔ» τονίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 17:30
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