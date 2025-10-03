Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κύριο προσόν του Κουρδή ήταν η συνεργασία με τον Αυγενάκη

«Συγκεκριμένα», προσθέτουν οι ίδιες πηγές, «απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, ο κ. Κουρδής παραδέχτηκε ότι ουδεμία συμβατότητα είχε με τον ρόλο τον οποίο κλήθηκε να υπηρετήσει. Κύριο ”προσόν” στο βιογραφικό του, ήταν η ”δοκιμασμένη συνεργασία” με τον Λ. Αυγενάκη στο υπουργείο Αθλητισμού, καθώς ο ίδιος τον είχε τοποθετήσει στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Ποδηλασίας!»
«Αυτοί είναι οι ”άριστοι” του κ. Μητσοτάκη, που κυνικά ομολογούν ότι μοναδικό τους προσόν είναι η ”καριέρα” με βύσμα στο πελατειακό κράτος της ΝΔ» τονίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.