Κουρδής στην εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν πρόκειται για σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας

Συνεχίστηκαν την Παρασκευή 3/10 οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού, Ιωάννη Κουρδή.

Ο κ. Κουρδής, απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της επιτροπής, υπογράμμισε ότι το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «αυστηρά προστατευμένο» και δεν επιτρέπει οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση στα δεσμευμένα ΑΦΜ. Όπως διευκρίνισε, οι όποιες παραβατικές συμπεριφορές δεν προκύπτουν από εσωτερικές πρακτικές, αλλά από «επιτήδειους» που παραβιάζουν το σύστημα, χωρίς ωστόσο αυτό να συνιστά μαζικό ή οργανωμένο φαινόμενο.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού επεσήμανε ότι το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά επί της παρούσας κυβέρνησης, αλλά αποτελεί διαχρονικό ζήτημα που, όπως είπε, «χρήζει σοβαρής και συστηματικής αντιμετώπισης».

Αναφερόμενος στην πολιτική ηγεσία της περιόδου, ο κ. Κουρδής σημείωσε πως ο τότε υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης, είχε δώσει ρητή εντολή για εκτεταμένους ελέγχους σε περισσότερα από 650.000 ΑΦΜ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Τέλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Κουρδής ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για «σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας», επισημαίνοντας ότι οι παθογένειες του συστήματος υπήρχαν και στο παρελθόν και δεν συνδέονται αποκλειστικά με την τρέχουσα πολιτική συγκυρία.