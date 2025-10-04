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Δήμος Αθηναίων: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 6 -16 Οκτωβρίου στις γειτονιές της Αθήνας
Αυτοδιοίκηση
11:12 - 04 Οκτ 2025

Δήμος Αθηναίων: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 6 -16 Οκτωβρίου στις γειτονιές της Αθήνας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται και πάλι στην πόλη το ειδικά διαμορφωμένο VAN της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., δίνοντας για μία ακόμη φορά στους δημότες τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές με εύκολο, άμεσο και υπεύθυνο τρόπο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η ανακύκλωση είναι στάση ζωής και επένδυση στο μέλλον της πόλης μας. Θέλουμε η Αθήνα να πρωτοστατεί στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, όπου τίποτα δεν πάει χαμένο και κάθε υλικό βρίσκει ξανά τη θέση του. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πολίτες απλά εργαλεία για να συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια να ζούμε σε μια πιο καθαρή και ανθρώπινη πόλη».

Από τις 6 έως τις 16 Οκτωβρίου, το VAN θα πραγματοποιήσει στάσεις σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Η δράση έχει στόχο να ενθαρρύνει τους κατοίκους να ανακυκλώσουν μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στα κατάλληλα σημεία, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ υπενθυμίζει πόσο κρίσιμη είναι για το μέλλον του πλανήτη η ανακύκλωση ηλεκτρικών αποβλήτων.

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, τόνισε: «Η συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και το ειδικά διαμορφωμένο VAN δίνει στους δημότες μια εύκολη λύση για να ανακυκλώνουν με ασφάλεια τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές τους, μειώνοντας τα απόβλητα που καταλήγουν στα σκουπίδια και προστατεύοντας το περιβάλλον».

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ανακύκλωσης Ηλεκτρονικών Αποβλήτων 2025 στις 14 Οκτωβρίου, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παραδώσουν προς ανακύκλωση αντικείμενα όπως κινητά τηλέφωνα, tablet, τοστιέρες, μίξερ, καθώς και λαμπτήρες, δοχεία τόνερ και μελανιών.

Πού θα βρίσκεται το VAN

Το VAN θα το βρούμε στις παρακάτω γειτονιές της Αθήνας από τις 10:00 έως τις 16:00:

5η Δημοτική Κοινότητα – 06 & 07 Οκτωβρίου 2025, Προαύλιο – κοινόχρηστος χώρος Ναού Αγίας Βαρβάρας (Σταθμός ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια)

1η Δημοτική Κοινότητα – 08 Οκτωβρίου 2025, Προαύλιο – κοινόχρηστος χώρος Ναού Αγίου Διονυσίου

6η Δημοτική Κοινότητα – 09 Οκτωβρίου 2025, Πλατεία Κολιάτσου (πλησίον συμβολής οδών 28ης Οκτωβρίου και Σίφνου)

7η Δημοτική Κοινότητα – 10 Οκτωβρίου 2025, Πλατεία Γκύζη και Πλατεία Ελληνορώσων – 13 Οκτωβρίου 2025

4η Δημοτική Κοινότητα – 14 Οκτωβρίου 2025, Μετρό Σεπόλια

3η Δημοτική Κοινότητα – 15 Οκτωβρίου 2025, Πλατεία Ηούς

2η Δημοτική Κοινότητα – 16 Οκτωβρίου 2025, Νέος Κόσμος – Πλατεία Μάχης Αναλάτου (συμβολή οδών Ηλία Ηλιού και περιμετρικής πλατείας)

Τα οφέλη της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών

Τα οφέλη της ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών είναι πολλαπλά και αφορούν στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της: Λιγότερα απόβλητα καταλήγουν σε χωματερές, μειώνοντας τη ρύπανση εδάφους και νερού. Οι παλιές συσκευές περιέχουν βαρέα μέταλλα και άλλα υλικά που, όταν ανακυκλώνονται σωστά, δεν μολύνουν το περιβάλλον. Η ανακύκλωση επίσης απαιτεί λιγότερη ενέργεια από την παραγωγή νέων υλικών. Μέταλλα, γυαλί και πλαστικό ανακτώνται και επαναχρησιμοποιούνται σε νέα προϊόντα. Έτσι, τα υλικά αποκτούν «δεύτερη ζωή» αντί να καταλήγουν ως απόβλητα.

Αναζητήστε το VAN με τα χρώματα της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. και συμβάλλετε κι εσείς σε ένα καλύτερο μέλλον με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών σας συσκευών.

Χορηγός επικοινωνίας ο «Αθήνα 98,4», ο σταθμός της πόλης.

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