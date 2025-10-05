Συλλυπητήριο μήνυμα Κακλαμάνη για τον θάνατο του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Πρασιανάκη

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, μόλις πληροφορήθηκε την εκδημία του πρώην βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ, προχώρησε στην εξής δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Πρασιανάκη, πρώην βουλευτή Χανίων του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Πρασιανάκης υπήρξε ένας πολιτικός με συνέπεια, ήθος και αγωνιστικότητα, που υπηρέτησε με αφοσίωση τις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Κατά τη διαδρομή του, τόσο στη Βουλή των Ελλήνων (1990-1993) όσο και από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε στη δημόσια ζωή (ως Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον ΟΛΠ, καθώς και διευθύνων σύμβουλος στην ΑΝΕΚ) εργάστηκε με συνέπεια για την πρόοδο του τόπου του και για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Παράλληλα, ως μαχόμενος δικηγόρος, υπήρξε υπόδειγμα επαγγελματία που πίστευε βαθιά στην αξία της δικαιοσύνης και της ισότητας.

Εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».