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Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική
11:28 - 06 Οκτ 2025

Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο ΕΡΤNews, επισήμανε ότι για πρώτη φορά διαφαίνεται σοβαρή διάσταση απόψεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποδίδοντας την ευθύνη για αυτή την εξέλιξη στην ελληνική κυβέρνηση.

Ο κ. Κατρίνης προειδοποίησε, επίσης, ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αν η διάσταση απόψεων Ελλάδας και Κύπρου οδηγήσει σε διατάραξη των σχέσεων των δύο χωρών, ενώ επιπλέον κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «βάζει το Κυπριακό στο ράφι», αντί να το έχει ως πρώτη προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής.

Επισήμανε, επίσης, ότι μετά τις δηλώσεις του κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος ζήτησε να μην υπάρχουν απειλές από τον ΑΔΜΗΕ προς την Κύπρο, που πάνω απ’ όλα βάζει τα εθνικά συμφέροντα, δεν υπήρξε καμία δημόσια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ακόμη και μετά τη σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αξίζει να σημειωθεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, υποβάθμισε το περιστατικό με τον ΑΔΜΗΕ, τονίζοντας πως οι σχέσεις Λευκωσίας και Αθήνας είναι πιο ισχυρές από ποτέ.

Ο κ. Κατρίνης σημείωσε ότι το έργο που θα συνέδεε Ελλάδα – Κύπρο – Ισραήλ έχει «παραπεμφθεί χρονικά στις καλένδες», αφού η Τουρκία το παρεμπόδισε χωρίς να υπάρξει αποφασιστική στάση από την Αθήνα. «Είναι αδιανόητο ένα έργο, το οποίο είναι ενεργειακό, ευρωπαϊκό, να έχει παραπεμφθεί στις καλένδες. Εμείς επίμονα ρωτούσαμε στη Βουλή: θα γίνει το έργο, υπάρχει πολιτική βούληση; Δυστυχώς, οι απαντήσεις ήταν κάποιες χαλαρές διαβεβαιώσεις», υπογράμμισε.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τα ευρωπαϊκά θεσμικά εργαλεία για να υπάρξουν κυρώσεις στην Τουρκία: «Όταν η Τουρκία παρεμποδίζει ένα ευρωπαϊκό ενεργειακό έργο, πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τον Πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες να έθεσε αυτό το ζήτημα».

Τέλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι πλέον υπάρχει και άλλη διάσταση στην υπόθεση, αφού «έχει μπει και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Εισαγγελία για αυτό το έργο και διερευνά κάποια πράγματα».

Κίνδυνος κατάρρευσης της κτηνοτροφίας από τον καταρροϊκό πυρετό

Ο κ. Κατρίνης αναφέρθηκε, επίσης, στο μείζον ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι από τον καταρροϊκό πυρετό, επισημαίνοντας ότι «η εικόνα που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση είναι ιδεατή, αλλά δεν είναι πραγματική».

«Όταν ένας κτηνοτρόφος σφαγιάζει σε μία μέρα 500 πρόβατα, αυτός ο άνθρωπος για κάποιους μήνες, αρκετούς μήνες, δεν θα έχει εισόδημα. Εδώ λοιπόν θα έπρεπε να προβλεφθεί, νομίζω, μία πλήρης αποζημίωση», δήλωσε, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «επιμένει ότι δεν μπορεί να αποζημιώσει ανθρώπους που χάνουν σχεδόν τα μισά τους ζώα».

Και κατέληξε: «Αν θέλουμε ισχυρό πρωτογενή τομέα, εδώ πρέπει να στηρίξουμε στα δύσκολα – τώρα που έρχεται η δυσκολία και στην ευλογιά και στον καταρροϊκό πυρετό».

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