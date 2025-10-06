ΕΑΔΕ: Να επιταχυνθεί η εκκαθάριση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ - Να δοθεί τέλος στο καθεστώς ομηρίας των δικαιούχων

Την ανάγκη να ολοκληρωθεί άμεσα η πολύχρονη διαδικασία εκκαθάρισης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, η οποία παραμένει ανοιχτή για περισσότερο από 16 χρόνια, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ).

Η ΕΑΔΕ τονίζει ότι δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας, καθώς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η καταβολή των ποσών που τους οφείλονται, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και τις προσωρινές διανομές.

Σύμφωνα με την Ένωση, η ύπαρξη του μόνιμου μηχανισμού αποζημίωσης που θεσπίστηκε με τον νόμο 5193/2025, και καλύπτει και τους ζημιωθέντες της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, παρέχει πλέον τη δυνατότητα στην Πολιτεία να επισπεύσει τις σχετικές ενέργειες και να κλείσει οριστικά την υπόθεση.

«Η υπόθεση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, που παραμένει ανοιχτή για περισσότερα από 16 χρόνια, εξακολουθεί να αποτελεί μια εκκρεμότητα η οποία χρειάζεται άμεσα να κλείσει και να ενισχυθεί περαιτέρω το κύρος και η αξιοπιστία της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η ΕΑΔΕ επισημαίνει ότι η πολυετής εκκρεμότητα αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των θεσμών, ενώ η καθυστέρηση στη διαδικασία δημιουργεί «καθεστώς ομηρίας» για τους δικαιούχους και πλήττει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την ιδιωτική ασφάλιση.

«Η οριστική επίλυση του ζητήματος δεν αποτελεί μόνο δικαίωση για τους δικαιούχους, αλλά και ουσιαστικό βήμα για την ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής αγοράς», σημειώνει η Ένωση.

Κλείνοντας, η ΕΑΔΕ δηλώνει ότι στηρίζει κάθε δίκαιη και νόμιμη πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και καλεί την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να επιταχύνουν τις ενέργειες, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα θεσμικά εργαλεία.

«Η ολοκλήρωση της υπόθεσης θα ωφελήσει όλους: ασφαλισμένους, αγορά και κοινωνία», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.