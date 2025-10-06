Μαρινάκης: Ισχυρή η σχέση Αθήνας - Λευκωσίας - Κοινοβουλευτικά αδιάφορη η παραίτηση Τσίπρα

Την πλήρη σύμπλευση της Ελλάδας και της Κύπρου σε ζητήματα που αφορούν τα κοινά εθνικά και ενεργειακά συμφέροντα υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ ως «κοινοβουλευτικά αδιάφορη» χαρακτήρισε την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα.

Ο κ. Μαρινάκης απάντησε σε δημοσιεύματα και σενάρια περί ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ των δύο χωρών, διαμηνύοντας ότι η σχέση Αθήνας – Λευκωσίας παραμένει ισχυρή και αδιατάρακτη.

«Σε απάντηση όσων διακινούνται ως σενάρια, ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου», τόνισε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα ενεργειακό έργο στρατηγικής σημασίας, το οποίο «θα ωφελήσει πριν και πάνω απ’ όλα ενεργειακά την Κύπρο». Εξήγησε δε ότι η πορεία του έργου εξαρτάται από την επίλυση ορισμένων οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από τη μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι διαδικασίες προχωρούν βάσει τεχνοκρατικών κριτηρίων και όχι πολιτικών διαφορών.

Για παραίτηση Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μίλησε για θάλασσες, ψάχναμε σωσίβιο

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων πολιτικών χώρων, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ «δεν αφορούν» τη Νέα Δημοκρατία.

«Τα όσα συμβαίνουν σε έναν άλλον πολιτικό χώρο δεν απασχολούν σε καμία περίπτωση τον δικό μας πολιτικό χώρο, ούτε είναι δική μας δουλειά να σχολιάσουμε αυτά τα οποία θα συμβούν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο.

Ωστόσο, ο κ. Μαρινάκης δεν παρέλειψε να υπενθυμίσει μία παλαιότερη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα το 2015, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Αγία Πετρούπολη, όπου είχε πει ότι «βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, αλλά είμαστε λαός της θάλασσας που ξέρει να βγαίνει από φουρτούνες και δεν φοβάται να ανοιχτεί σε καινούργιες θάλασσες για να φτάσει σε νέα ασφαλή λιμάνια».

«Άρα, την τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια και θάλασσες, ψάχναμε όλοι από ένα σωσίβιο», σχολίασε με δηκτικό τρόπο ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι τότε ακολούθησαν «τα capital controls, οι κλειστές τράπεζες, το διχαστικό δημοψήφισμα και η χρέωση της χώρας με πάνω από 100 αχρείαστα δισεκατομμύρια ευρώ».

Κλείνοντας το σχόλιό του για την παραίτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε με αιχμή ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στο Κοινοβούλιο.

«Όπως και να έχει, η παραίτησή του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί πάνω από δύο χρόνια ως βουλευτής Πειραιώς ο κ. Τσίπρας δεν έκανε την παραμικρή ομιλία ή παρέμβαση στην Ολομέλεια. Άρα, κοινοβουλευτικά, αυτή η παραίτηση είναι αδιάφορη», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης.

200.000 νέα ραντεβού στα νοσοκομεία μέσω της πλατφόρμας και του 1566

Σημαντικό μέρος της ενημέρωσης αφιερώθηκε και στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ). Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του νέου συστήματος ηλεκτρονικών ραντεβού, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου.

Όπως είπε, οι πολίτες μπορούν πλέον να καλούν στο τετραψήφιο 1566 για να κλείσουν δωρεάν ραντεβού με ιατρό ειδικότητας της επιλογής τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, πέραν των ραντεβού που ήδη προσφέρονταν με γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και τα Κέντρα Υγείας.

«Οι νέοι τρόποι για το κλείσιμο ραντεβού βελτιώνουν την προσβασιμότητα των ασθενών σε υπηρεσίες του ΕΣΥ, ενισχύουν τη διαφάνεια και την ποιότητα φροντίδας υγείας», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Αύξηση προσβασιμότητας – Πλήρης κάλυψη της επικράτειας

Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν ήδη προγραμματιστεί περισσότερα από 200.000 νέα ραντεβού:

133.000 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής και πλατφόρμας,

και 67.000 μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 1566.

Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να προγραμματίζουν ραντεβού με πάνω από 12.500 γιατρούς, 40 διαφορετικών ειδικοτήτων, έως και τέσσερις μήνες νωρίτερα.

Το νέο σύστημα είναι διαθέσιμο σε όλα τα 127 δημόσια νοσοκομεία της χώρας, εξασφαλίζοντας πλήρη γεωγραφική κάλυψη και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως περιοχής.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατατέθηκε στη Βουλή και αύριο 7/10 ξεκινά η συζήτηση στις Επιτροπές, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ενσωματωμένες προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα προτάσεων που ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση είναι:

Προβλέπεται ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη.

Διευκρινίζεται ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία, κ.ά.

Σε γενικές γραμμές, όπως τόνισε, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εμπεριέχει ρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων προβλέπει:

-μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής.

-αύξηση του αριθμού των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

-ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο

-απαγόρευση μειώσεων στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

-υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Στις διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται: η σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, η fast – track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και η κατάργηση πολλών εντύπων των οποίων η πληροφορία ήδη υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.