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«Οι άνθρωποί μας, οι ιστορίες τους»: Ένας φόρος τιμής και μνήμης για τον Ελληνισμό της Διασποράς
Ειδήσεις
13:01 - 06 Οκτ 2025

«Οι άνθρωποί μας, οι ιστορίες τους»: Ένας φόρος τιμής και μνήμης για τον Ελληνισμό της Διασποράς

Reporter.gr Newsroom
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Στο Σίδνεϊ, σε κατάμεστο αμφιθέατρο του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου της Αυστραλίας, παρουσία Ελλήνων της Διασποράς κάθε ηλικίας και σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του πρώτου έτους λειτουργίας του εικονικού μουσείου «Our People, Their Stories» — «Οι άνθρωποί μας, οι ιστορίες τους». Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, κ.κ. Μακαρίου, της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη και του Πρέσβη της Ελλάδος στην Καμπέρα, Σταύρου Βενιζέλου.

Το εικονικό Μουσείο αποτελεί πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Είναι ένας βαθύς φόρος μνήμης και τιμής, αλλά και υπόδειγμα ιστορικής έρευνας και πολιτιστικής δράσης με παγκόσμια εμβέλεια. Στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, το Μουσείο δέχθηκε σχεδόν 11.000.000 επισκέψεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, στην προσφώνησή του προς την υπουργό, τόνισε: «Το έργο «Οι άνθρωποί μας και οι ιστορίες τους« είναι το ζωντανό μουσείο της περιπέτειας των μεταναστών. Πριν από ένα χρόνο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κατά την επίσκεψή του στην Αυστραλία, είχε θέσει σε λειτουργία το πρόγραμμα στον παγκόσμιο διαδικτυακό ιστό, δίνοντας σε αυτήν την πρωτοβουλία οικουμενική διάσταση. Αυτή ακριβώς την διάσταση σηματοδοτεί η παρουσία σας εδώ, κυρία υπουργέ. Ζώντας σε μια πολυπολιτισμική χώρα έχουμε την ευλογία να κατανοούμε βαθύτερα την οικουμενικότητα του Ελληνισμού, ως παιδευτικό, γλωσσικό και πολιτισμικό ιδεώδες — όχι ως εθνοφυλετική αντίληψη που συρρικνώνει τον Ελληνισμό και φαλκιδεύει το περιεχόμενό του. Αυτήν την αντίληψη των ανοικτών οριζόντων, της αλληλοπεριχώρησης της υψηλής παιδείας, της εργατικότητας, της τιμιότητας και της αφοσίωσης στα όσια και ιερά του Γένους επιχειρεί να προβάλλει το Πρόγραμμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Δίχως μνήμες, ρίζες και παρελθόν το μέλλον είναι αβέβαιο. Το Μουσείο μας είναι ζωντανό γιατί επιλέξαμε τις ιστορίες των δικών μας ανθρώπων — ιστορίες αυθεντικές, βγαλμένες από την καρδιά και τα χείλη των πρωταγωνιστών».

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, σημείωσε: «Ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για τον Ελληνισμό της Διασποράς και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Δεν είναι απλώς μια ψηφιακή πλατφόρμα. Είναι ένα ζωντανό αρχείο μνήμης, ένα πολύτιμο αποθετήριο προσωπικών αφηγήσεων, συναισθημάτων και εμπειριών των Ελλήνων μεταναστών στην Αυστραλία. Μέσα από τις ιστορίες αυτών που τόλμησαν να αφήσουν πίσω τους την πατρίδα και να διασχίσουν ωκεανούς για μια νέα ζωή στην πέμπτη ήπειρο, αναδεικνύεται η δύναμη της ελληνικής ψυχής — η αντοχή, η πίστη και η αδιάκοπη σύνδεση με τις ρίζες. Για πολλούς, το ταξίδι της ξενιτιάς υπήρξε δύσβατο, μα όχι ανυπέρβλητο».

Το εικονικό μουσείο «Our People, Their Stories» — «Οι άνθρωποί μας, οι ιστορίες τους» — αποτελεί μοναδικό αρχείο προφορικής ιστορίας της ελληνικής μετανάστευσης στην Αυστραλία. Μέσα από αφηγήσεις πρώτων και δεύτερων γενεών μεταναστών, φωτίζονται οι στιγμές που συνθέτουν το μωσαϊκό της ελληνικής παρουσίας στους Αντίποδες. Το έργο αποτελεί καταγραφή με σεβασμό στην ιστορική αλήθεια και με αγάπη για τον άνθρωπο, αποτυπώνοντας τη μετανάστευση ως κοινωνικό, οικονομικό και ανθρώπινο έπος.

Η υπουργός υπογράμμισε: «Οι ιστορίες αυτές αποτελούν τεκμήρια αυτού του έπους και πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή της νέας γενιάς της Ομογένειας, που καλείται να διατηρήσει και να προβάλλει τη συλλογική μνήμη. Η εμπλοκή τους σε έρευνα, αφήγηση και τεχνολογική υλοποίηση αποτελεί εγγύηση για τη βιωσιμότητα του μουσείου».

Η παρουσίαση της έκθεσης, με πολύτιμα τεκμήρια της ορθόδοξης παράδοσης και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ενίσχυσε την αίσθηση ότι το μουσείο είναι ζωντανό και διαρκώς εμπλουτιζόμενο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Επαρχιακή Σύνοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας υποδέχθηκε την Υπουργό Πολιτισμού. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ανέφερε: «Πάντοτε αισθανόμαστε την εγγύτητα και το ενδιαφέρον σας για τον Ελληνισμό της Αυστραλίας. Παρακαλούμε θερμώς να μεταφέρετε τις εγκάρδιες ευχές μας και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που δείχνει ξεχωριστό ενδιαφέρον».

Η υπουργός απάντησε: «Σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση. Η στρατηγική μας για τον Πολιτισμό, από το 2019, εστιάζει στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ως αναπτυξιακού κεφαλαίου. Η Πολιτιστική Χάρτα Ανάπτυξης και Ευημερίας αποτελεί δυναμικό οδικό χάρτη για την αναγέννηση του Πολιτισμού, με έργα υποδομής και θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί πάνω από 280.000.000 ευρώ σε 198 χριστιανικά μνημεία σε όλη την Επικράτεια».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 13:02
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