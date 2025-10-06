ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Δούκας: Κατηγορηματικό «όχι» σε πιθανή συνεργασία με Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές
Πολιτική
20:09 - 06 Οκτ 2025

Δούκας: Κατηγορηματικό «όχι» σε πιθανή συνεργασία με Τσίπρα – Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές

Reporter.gr Newsroom
Ο Δήμαρχος Αθηναίνων Χάρης Δούκας τόνισε τη Δευτέρα (6/10) ότι για το ΠΑΣΟΚ θα συνιστούσε αποτυχία αν στις επόμενες εκλογές περιοριστεί στη δεύτερη θέση, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε συνέντευξή του στο protothema.gr, επεσήμανε πως «κανείς δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος» από τα ποσοστά 12-13% που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις για το ΠΑΣΟΚ. Αναφερόμενος στη διαφωνία του με τον Παύλο Γερουλάνο, σημείωσε: «Έχουμε εκλεγμένο πρόεδρο, οφείλουμε να λειτουργούμε με αρχές και αξίες και να ακούμε τους πολίτες. Δεν είμαστε εδώ για να βάζουμε τελεσίγραφα, αλλά να προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα».

Το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου θέμα ηγεσίας στο κόμμα, απάντησε: «Όλοι θα κριθούμε στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το διακύβευμα είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Προφανώς θα είναι αποτυχία η δεύτερη θέση. Είναι ένας στόχος καθαρός, οτιδήποτε άλλο δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα και σε εμάς και στη χώρα».

Καμία συνεργασία με Τσίπρα – Ήμουν πάντα ΠΑΣΟΚ

Σχολιάζοντας την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα, ο Χάρης Δούκας ανέφερε: «Έχω κι εγώ μια μεγάλη θάλασσα που παλεύω με πολύ μεγάλες φουρτούνες και ο αγώνας μπροστά μου είναι πολύ μεγάλος. Για τον κ. Τσίπρα δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, είναι μια απόφαση που είχε προαναγγελθεί».

Σε ερώτηση για πιθανή συνεργασία με τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε κατηγορηματικά: «Σε καμία περίπτωση. Ήμουν πάντα στο ΠΑΣΟΚ και έχω παλέψει πολύ για αυτό». Πρόσθεσε ακόμη ότι στο ΠΑΣΟΚ «δεν πρέπει να μπερδευόμαστε από κινήσεις άλλων παικτών, όσο κρίσιμοι κι αν είναι, γιατί η δικιά μας δουλειά είναι αυτή που θα κρίνει το αποτέλεσμά μας».

Το ΠΑΣΟΚ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων

Ο Χάρης Δούκας επεσήμανε ότι στη χώρα υπάρχει συνολικά πρόβλημα διακυβέρνησης, καθώς «κόμματα εκτινάσσονται και ξαναπέφτουν». Όπως είπε, «αυτό δείχνει ότι ο κόσμος ψάχνει κάπου να πιαστεί. Είναι μια χρυσή ευκαιρία για τον χώρο του ΠΑΣΟΚ να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να πει τα πράγματα καθαρά και να πείσει ότι είναι μια ξεκάθαρη επιλογή προοπτικής διακυβέρνησης».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική ανασυγκρότηση του κόμματος: «Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στρατηγικό πλαίσιο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την έκρηξη πρέπει να γίνει ένα μεγάλο, δημοκρατικό, ανοιχτό συνέδριο, με μεγάλο προσυνεδριακό διάλογο, που θα καταλάβουν οι πολίτες τι λέμε για τα μεγάλα θέματα. Και πρότεινα ένα, μια απόφαση συλλογική ότι πολιτική αλλαγή σημαίνει καμία συγκυβέρνηση με τη ΝΔ».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 20:20
